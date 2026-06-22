وقلب "الفراعنة" تأخرهم بهدف إلى انتصار ثمين بنتيجة 3-1، ليتصدروا المجموعة السابعة، ويقتربوا خطوة إضافية من بلوغ دور الـ32 في البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما يفتح الباب أمام عوائد مالية كبيرة ضمن منظومة الحوافز التي رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مكاسب مالية قياسية

وفي حال نجاح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ32، سيحصل الاتحاد المصري لكرة القدم على مكافأة قدرها 11 مليون دولار، وفق هيكل الجوائز الخاص بكأس العالم 2026.

وتأتي هذه المكافآت ضمن أكبر حزمة مالية في تاريخ البطولة، بعدما رفع "فيفا" إجمالي التوزيعات إلى 871 مليون دولار، مقارنة بنسخة 2022، بالتوازي مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً.

هيكل جوائز مونديال 2026

خصص "فيفا" 655 مليون دولار كمكافآت مرتبطة بالأداء، على أن تتوزع الجوائز على النحو التالي:

البطل: 50 مليون دولار

الوصيف: 33 مليون دولار

المركز الثالث: 29 مليون دولار

المركز الرابع: 27 مليون دولار

ربع النهائي: 19 مليون دولار

ثمن النهائي: 15 مليون دولار

دور الـ32: 11 مليون دولار

الخروج من دور المجموعات: 9 ملايين دولار لكل منتخب

بدل تحضير: 1.5 مليون دولار لكل منتخب

إنجازات عربية وإفريقية

بهذا الفوز، سجل منتخب مصر الانتصار رقم 20 للكرة العربية في تاريخ كأس العالم، لينضم إلى قائمة المنتخبات العربية التي حققت انتصارات في البطولة.

ويتصدر منتخب المغرب قائمة المنتخبات العربية الأكثر فوزاً برصيد 6 انتصارات، يليه المنتخب السعودي بـ4 انتصارات، ثم تونس والجزائر بـ3 انتصارات لكل منهما.

كما أصبح منتخب مصر خامس منتخب عربي يحقق الفوز في المونديال، بعد تونس والجزائر والمغرب والسعودية.

وعلى الصعيد الإفريقي، حمل الفوز المصري الرقم 40 للقارة في تاريخ كأس العالم، في قائمة يتصدرها كل من نيجيريا والمغرب وغانا بـ6 انتصارات لكل منها، يليهم الكاميرون والسنغال بـ5 انتصارات، ثم كوت ديفوار والجزائر وتونس بـ3 انتصارات.

صلاح يواصل كتابة التاريخ

على المستوى الفردي، واصل محمد صلاح تألقه، بعد تسجيله الهدف الثاني لمنتخب مصر، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب في كأس العالم.

كما عادل صلاح صدارة الهدافين العرب تاريخياً في البطولة برصيد 3 أهداف، متساوياً مع السعوديَّين سامي الجابر وسالم الدوسري، والمغربي يوسف النصيري.

ويحتل نجم ليفربول المركز الرابع في قائمة هدافي أفريقيا في المونديال، إلى جانب عدد من الأسماء البارزة، بينهم يوسف النصيري ووهبي الخزري وصامويل إيتو وأندريه أيو، خلف الثلاثي: الغاني أسامواه جيان (6 أهداف)، الكاميروني روجيه ميلا (5 أهداف)، والنيجيري أحمد موسى (4 أهداف).