فبحسب مذكرة تم نشرها منذ أيام، رأى مصرف غولدمان ساكس أن طفرة الذكاء الاصطناعي، قد تكون أكبر مما يعتقده المستثمرون، متوقعاً نمواً كبيراً في الإنفاق على هذه التكنولوجيا، رغم المخاوف من اقتراب ذروة هذا النمو.

إنفاق تريليوني

ووفقاً لمحللي المصرف فإنه من المرجح أن تنفق شركات الحوسبة السحابية العملاقة حوالي 1.1 تريليون دولار في عام 2027 على الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بتوقعات وول ستريت التي تبلغ نحو 920 مليار دولار. وفي سيناريو متفائل، يرى غولدمان ساكس أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصل إلى 1.4 تريليون دولار في 2027.

قفزة بـ 24 ضعفاً!

وبحسب تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الفرضية الأساسية لغولدمان ساكس، تستند إلى أن الطلب على طاقة الحوسبة التي تُشغّل الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولى، إذ يتوقع البنك أن يتضاعف حجم معالجة البيانات والأوامر الرقمية بمقدار 24 مرة بحلول عام 2030، مدفوعاً بشكل رئيسي من صعود أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي لدى الشركات.

ومن المتعارف عليه، أنه كلما زاد حجم معالجة البيانات والأوامر الرقمية، كلما زادت الحاجة إلى طاقة حوسبة أكبر، وهو ما يشعل بدوره الطلب على مراكز البيانات والرقائق الالكترونية ومعدات الشبكات، وبنية الطاقة.

طلبات متراكمة بمئات المليارات

وتأتي واحدة من أقوى الإشارات التي تدعم النظرة المتفائلة لبنك غولدمان ساكس من شركات خدمات الحوسبة السحابية نفسها، إذ أشار محللو البنك إلى أن منصتي غوغل كلاود وأمازون ويب سيرفيسز، سجلتا معاً حجم طلبات متراكمة بقيمة 832 مليار دولار بحلول الربع الأول من هذا العام 2026، مقارنة بنحو 358 مليار دولار قبل ستة أشهر فقط.

ومن زاوية أعمق، يستحضر غولدمان ساكس التاريخ ليثبت أن المستثمرين ربما يقللون من تقدير الحجم الحقيقي الذي قد يصل إليه هذا التوسع التكنولوجي الضخم، إذ تُظهر البيانات أن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغت حوالي 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. وعلى سبيل المقارنة، فإن طفرات الاستثمار التاريخية السابقة مثل طفرة السكك الحديدية، والكهرباء، والسيارات وصلت في ذروتها إلى ما يتراوح بين 2 بالمئة و3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تزال تمتلك مساحة واسعة للنمو.

المخاطر ايضاً موجودة

ورغم جميع الإيجابيات، فإن مذكرة غولدمان ساكس سلطت الضوء أيضاً على المخاطر التي تلوح في الأفق، حيث بدأت عدة شركات مؤخراً بالشكوى من الارتفاع الكبير في تكاليف تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يبرز هذا الجانب بوضوح ملامح جدل أوسع يدور اليوم في أروقة قطاع الأعمال والمؤسسات الكبرى، فالشركات تنفق بجنون وبأرقام فلكية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في حين أنها لا تزال تكافح لإثبات العائد الحقيقي والربحية من وراء هذا الاستثمار الضخم.

وبحسب تحليل غولدمان ساكس، فقد ناقشت 54 بالمئة من الشركات فوائد الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية خلال مكالمات الأرباح للربع الأول من العام 2026، إلا أن 11 بالمئة منها فقط تمكنت من تحديد تلك المكاسب بدقة، فيما نجحت نسبة 2 بالمئة في إثبات أن الذكاء الاصطناعي حقق لها أرباحاً مالية ملموسة.

المشلكلة ليست بالمال

ويرى المصرف أن توفّر الأموال والتمويل لن يكون العائق الأساسي أمام توسّع مشاريع ذكاء الاصطناعي اليوم، بل أن العقبات الحقيقية تكمن على أرض الواقع، حيث يواجه القطاع سيلاً من المشاريع المؤجلة لبناء مراكز البيانات، بالتزامن مع نقص في رقاقات الذاكرة، وشُحّ إمدادات الطاقة، إضافة إلى نقص في الكفاءات والعمالة المؤهلة التي تقود توسع هذه التكنولوجيا.

كما يحذر المصرف من أن بعض مجالات الاستثمار بالذكاء الاصطناعي بدأت تشهد ازدحاماً وتكدساً كبيراً من قبل المستثمرين، إذ تضخمت قيم أسهم العديد من شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل متسارع خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بما لا يتناسب مع حجم أعمالها ما يرفع من مخاطر حدوث تقلبات حادة ومفاجئة في السوق.

هل أخطأت الأسواق في التقدير؟

ويقول د. محمد توفيق عضو المجلس الاستشاري الدولي لتعليم سلاسل الإمداد "ISCEA"، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الأسواق والمستثمرين أخطأوا إلى حد كبير في تقدير حجم طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث تعاني وول ستريت من حالة قصر نظر مؤقتة، مدفوعة من مخاوف تكرار "فقاعة دوت كوم" في عام 2000، مشيراً إلى أن الأسواق تركز بشكل مفرط على الموعد القريب لتباطؤ الإنفاق، خشية غياب العوائد اللحظية السريعة، مغفلةً حقيقة أن عمالقة التكنولوجيا لا يبنون برمجيات ربع سنوية، بل يؤسسون لبنية تحتية سيادية وحوسبية لعقود قادمة.

ويضيف توفيق إن تفاؤل غولدمان ساكس غير مبني على تخمينات، بل على أرقام حقيقية خلف الكواليس، فلو نظرنا مثلاً إلى الطلبات المتراكمة لدى عمالقة مثل غوغل وأمازون فقط، سنجد أنها قفزت من 358 مليار دولار إلى أكثر من 830 ملياراً في ستة أشهر فقط، وهذا يعني أن هناك طابوراً طويلاً جداً من الشركات ينتظر دوره للحصول على هذه الخدمات الرقمية، ومن هنا يمكن القول إن الأسواق استعجلت وقيّمت هذه الطفرة وكأنها موجة عابرة، في حين أن العالم أمام زلزال تكنولوجي مستمر.

أين تذهب الأموال؟

وبحسب توفيق فإن وصول الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى حاجز 1.1 تريليون دولار أو 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2027، يُفسَّر بأن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة رأسمالية في البنية التحتية وليس مجرد قطاع برمجيات تقليدي، إذ أن النماذج اللغوية الكبيرة تتطلب مستويات حوسبة عملاقة وتحديثات دورية لا يمكن تشغيلها إلا عبر مراكز بيانات فائقة الحجم، مشدداً على أنه عندما نقول إنفاق بحجم 1.4 تريليون دولار بحلول 2027، فالرقم قد يبدو خيالياً، ولكن لكي يفهم الشخص العادي أين تذهب هذه الأموال، فكل ما عليه إدراكه هو أن هذه التكنولوجيا بحاجة لبناء مدنٍ كاملة من أجهزة الكمبيوتر العملاقة، والأسلاك، وأنظمة التبريد، ورقاقات السيليكون التي تفوق قيمتها الذهب.

من سيقود السوق؟

ويكشف توفيق أنه في قطاع الحوسبة السحابية فإن مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا، هي من ستقود الإنفاق الضخم لبناء وتحضير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتلبية طلبات العملاء الكبار، في حين أنه في قطاع أشباه الموصلات والرقائق ستستحوذ شركات مثل إنفيديا وAMD وTSMC على نصيب الأسد من الميزانيات شراء وحدات المعالجة الرسومية ورقائق الذاكرة.

ويؤكد توفيق أن مكاسب طفرة الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على شركات الرقائق فحسب، بل تمتد أيضاً إلى مزودي معدات الشبكات مثل Cisco وArista، إلى جانب موردي المكونات النادرة، ومسابك أشباه الموصلات، وشركات الفحص والتغليف المتقدم، ومقدمي الخدمات اللوجستية المتخصصة، فضلاً عن الشركات العاملة في بناء مراكز البيانات وتطوير أنظمة التبريد السائل المتقدمة، والتي يُتوقع أن تستفيد جميعها من موجة الإنفاق الضخمة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

الأسواق لم تستوعب بعد

من جهته يقول رئيس شركة "تكنولوجيا" مازن الدكاش، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الخطأ الذي يقع فيه بعض المستثمرين هو أنهم يقيسون الذكاء الاصطناعي بما يرونه اليوم من روبوتات محادثة أو تطبيقات موجهة للمستهلكين، بينما القيمة الحقيقية لهذه التكنولوجيا، تكمن في قدرتها على إعادة تشكيل طريقة عمل الشركات والاقتصادات، فعندما يدخل الذكاء الاصطناعي إلى المصانع والبنوك والمستشفيات، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، ويصبح جزءاً أساسياً من عمليات الإنتاج واتخاذ القرار، فإن أثره على النمو والإنتاجية سيكون هائلاً، ومن هنا يمكن القول إن الأسواق ربما لم تستوعب بعد الحجم الكامل لهذه الطفرة.

فجوة الموارد

ويضيف الدكاش، إن التحدي الأكبر أمام طفرة الذكاء الاصطناعي، لم يعد يتمثل في تأمين التمويل، فالعقبة أصبحت في القدرة على تأمين البنية التحتية المطلوبة بالسرعة التي يفرضها نمو الطلب، حيث أن إنشاء مراكز بيانات متطورة يحتاج إلى سنوات من التخطيط والبناء، كما أن تشغيل هذه المراكز يتطلب كميات هائلة من الكهرباء وشبكات طاقة قادرة على تلبية الاستهلاك المتزايد، وهو ما ليس متوفراً حالياً، وفي الوقت نفسه لا تزال سلاسل توريد بعض المكونات الأساسية، وعلى رأسها رقائق الذاكرة تواجه ضغوطاً كبيرة بسبب الطلب المتسارع عليها، ما يخلق فجوة بين وتيرة نمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والقدرة الفعلية على توفير الموارد اللازمة لتشغيلها.

موعد الأرباح

ويضيف الدكاش، إن تقييم العائد المالي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي لا يزال سابقاً لأوانه، لأن الشركات ما زالت في مرحلة اختبار وتطوير حالات الاستخدام الأكثر جدوى اقتصادياً لهذه التكنولوجيا، إلا أن هذه الاستثمارات يُتوقع أن تبدأ بإظهار نتائج أكثر وضوحاً بين عامي 2027 و2030، وذلك عندما يصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في إدارة الأعمال والعمليات التشغيلية، ما يتيح تحويل مكاسب الإنتاجية وخفض التكاليف إلى أرباح فعلية.