وكجزء من الصفقة، سيحتفظ مؤسسو الشركة بحصة أقلية . ولم يتم الإفصاح عن شروط الصفقة.

تأسست "سمارت " في عام 2017 وتتخذ من لندن مقراً لها، وهي شركة متخصصة في خدمات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية، بما في ذلك التدفئة والتهوئة والتكييف (HVAC) والكهرباء والحريق والمياه والغاز.

وتركّز الشركة على المباني التجارية العالية الجودة، إضافة إلى قطاعات متخصصة ذات طابع تقني تشمل علوم الحياة والتعليم والبنية التحتية الرقمية وأصول القطاع العام.

وقد رسخت "سمارت" موقعها من خلال جودة خدماتها ونموذج عملها القائم على البيانات، بالاضافة الى علاقاتها الوطيدة مع كبرى شركات ادارة المباني.

حققت الشركة أداءًا قوياً اذ تبلغ إيراداتها أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، وسجلت نمواً عضوياً سنوياً يتجاوز 30% خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على خدمات إدارة المرافق المرتفعة الجودة في سوق قوي يضم عدداً كبيراً من اللاعبين المتفرقين.

في ظل ملكية انفستكورب، من المتوقع أن تواصل "سمارت" تحقيق مزيد من النمو العضوي، إلى جانب تنفيذ استراتيجية استحواذات مدروسة تهدف إلى التوسع في قطاعات جديدة ومناطق مختلفة في أنحاء المملكة المتحدة.

وستدعم انفستكورب الشركة في مرحلتها المقبلة من التطور، بما يشمل مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز قدراتها المؤسسية.

وقال يوسف اليوسف، رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات العالمية لدى انفستكورب: تأتي هذه الصفقة في إطار حرصنا على توظيف الاستثمارات في فرص نوعية تتماشى مع أولويات المستثمرين العالميين، لا سيما في القطاعات التي تجمع بين المرونة، والنمو طويل الأجل، والقدرة على خلق قيمة مستدامة. ومن هذا المنطلق، تمثل "سمارت" إضافة مهمة إلى محفظتنا في المملكة المتحدة، في قطاع يستفيد من توجهات هيكلية واضحة تشمل كفاءة الطاقة، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتطوير البنية التحتية للمباني".

وتابع قائلا: "تعكس الصفقة قدرة انفستكورب على ربط رأس المال العالمي بشركات تمتلك مقومات نمو قوية، ودعمها في مراحل التوسع التالية من خلال خبراتنا الاستثمارية والتشغيلية وشبكتنا الدولية. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز مسيرة نمو "سمارت"، وفي الوقت نفسه توفير فرصة استثمارية جذابة لعملائنا وشركائنا على المدى الطويل."

وقال خوزيه فايفر، مدير فريق استحواذات الملكية الخاصة لدى انفستكورب: " تمثل شركة "سمارت" فرصة استثمارية جاذبة ضمن قطاع عالي الجودة يعمل في سوق واسع ومرن ويواصل تسجيل نمو مستدام. ويعكس سجلها التشغيلي القوي، وعرضها المتمايز، وموقعها في قطاع الخدمات الحيوية، منصة صلبة تدعم خطط التوسع المستقبلي. ونتطلع إلى دعم الشركة في مرحلتها التالية من النمو وخلق القيمة، من خلال ضخ استثمارات إضافية وتنفيذ عمليات استحواذ انتقائية وموجهة."

وقال لي باينبريدج وأليكس ويلكن، المؤسسان المشاركان لشركة "سمارت": "تمكّنت "سمارت" من بناء سمعة مميزة في جودة الخدمات وكفاءة التنفيذ، مدعومة بفريق عمل كفؤ. نحن متحمسون للشراكة مع انفستكورب في المرحلة المقبلة من النمو، ونتطلع للاستفادة من خبرتها الواسعة في دعم الشركات المملوكة لمؤسسيها وتوسيع نطاق منصات الاعمال في هذا القطاع."

وقال لي ميتكالف، الرئيس التنفيذي لشركة "سمارت": "نتطلّع إلى التعاون مع انفستكورب مع مواصلتنا تنمية أعمالنا. وسيتيح لنا دعمها الاستراتيجي وخبرتها في هذا القطاع تعزيز عروضنا بشكل أكبر، والاستثمار في قدراتنا، بما في ذلك التكنولوجيا، واغتنام فرص نمو جديدة في السوق البريطانية."

تعزز هذه الصفقة سجل انفستكورب في المملكة المتحدة، استناداً إلى استثماراتها الأخيرة بما في ذلك Stowe Family Law في عام 2024 وOutcomes First Group في عام 2023، كما تعكس تركيزها المستمر على الاستثمار في شركات خدمات عالية الجودة ومتميزة وذات طبيعة حيوية. كما تتماشى مع نشاط انفستكورب الأوسع في قطاع الخدمات التجارية عالمياً، بما في ذلك استثماراتها في RESA Power في الولايات المتحدة وKee Safety في المملكة المتحدة، بما يؤكد قناعة الشركة بالمنصات الخدمية الأساسية والمرنة في الأسواق الرئيسية.