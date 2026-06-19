وقال الشيخ نواف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن العودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت سائدة قبل الحرب قد تتحقق خلال أسابيع شريطة استئناف حركة الشحن التجاري الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية.

وأكد أن قطاع النفط الكويتي تمكن من إنجاز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة بما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة.

وأضاف أن المؤسسة ستقوم برفع جميع إشعارات القوة القاهرة التي صدرت خلال فترة الحرب بأثر فوري في خطوة تعكس جاهزية القطاع للعودة التدريجية إلى العمليات التشغيلية الطبيعية واستئناف الإمدادات وفق الخطط المعتمدة.

وأكد التزام المؤسسة الكامل بالتعاون مع عملائها وشركائها حول العالم لضمان انتقال سلس وفعال إلى الكميات التعاقدية الكاملة وبما يتوافق مع الالتزامات والاتفاقيات المبرمة.