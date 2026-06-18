وقال بلوم للمساهمين في اجتماع عقد عبر الإنترنت، إن وضع فولكس فاغن "متوتر وصارم"، مشيرا إلى أن ظروف صناعة السيارات ستزداد سوءا بحلول عام 2026.

وأوضح بلوم أن "نموذج أعمالنا، الذي حقق نجاحا لعقود، لم يعد مجديا اليوم. علينا تطويره بقدر أكبر".

وحدد الرئيس التنفيذي للمجموعة النقاط الرئيسية الخاصة باستراتيجية الشركة لعام 2030، والتي كان قد تم نشرها في مايو الماضي.

وذكر بلوم أن هدف فولكس فاغن هو أن تصير "شركة صناعة السيارات الأكثر جاذبية في العالم" بحلول نهاية هذا العقد، إلى جانب تحقيق عائد على المبيعات يتراوح بين 8 بالمئة و10 بالمئة.