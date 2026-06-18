وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، الخميس، أن مكتب الاحصاء الوطني قال إن الوظائف الشاغرة تراجعت بواقع 19 ألف وظيفة على أساس ربعي لتصل إلى 707 آلاف خلال ثلاثة أشهر حتى مايو الماضي، فيما يعد أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر حتى أبريل 2021.

وأظهرت أحدث بيانات انخفاض معدل البطالة إلى 4.9 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي، مقارنة بـ 5 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى مارس الماضي.

ولم تتغير نسبة نمو الأجور وسجلت 3.4 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي.وتأتي هذه البيانات قبل أن يعلن بنك انجلترا قرار معدل الفائدة الخميس، حيث من المتوقع بصورة كبيرة أن يبقى صانعو السياسات على معدل الفائدة عند 3.75 بالمئة.