وأبقى المركزي السويسري على معدل الفائدة عند 0 بالمئة، بما يتماشي مع توقعات السوق.

وكان البنك قد خفض معدل الفائدة بواقع 175 نقطة أساس منذ مارس 2024.

وقال البنك" في حال لزم الأمر ، فإن البنك لديه استعداد متزايد للتدخل في سوق الصرف".

وأضاف البنك" لذلك يقاوم البنك ارتفاع سريع وقوى لقيمة الفرنك السويسري، مما يعرض استقرار الاسعار في سويسرا للخطر".

وبسبب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، رفع البنك من توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى 0.6 بالمئة مقارنة بـ 0.5 بالمئة. وتوقع ثبات معدل التضخم خلال العام المقبل عند 0.6 بالمئة، على أن يرتفع إلى 0.7 بالمئة خلال 2028.

وأبقى البنك المركزي السويسري على توقعاته للنمو خلال عامي 2026 و2027. وبالنسبة لهذا العام، من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 1 بالمئة و ترتفع إلى 1.5 بالمئة خلال العام المقبل.