وأشارت رينو غروب إلى أن هذه الصفقة لن تؤثر على خططها الإنتاجية الطموحة.

يذكر أن فليكسز تعمل في قطاع تصنيع المركبات التجارية الخفيفة والشاحنات الكهربائية، وتهدف الشركة إلى إحداث ثورة في خدمات اللوجستيات الحضرية وعمليات "التوصيل للميل الأخير" عبر إنتاج جيل جديد من سيارات "الفان" الكهربائية المبتكرة والمرتبطة بشبكات الاتصالات.

كانت فولفو تمتلك 45 بالمئة من أسهم فليكسز وسي.إم.أيه تمتلك 10 بالمئة منها ورينو حوالي 45 بالمئة من أسهمها قبل الصفقة.

في الوقت نفسه ستقوم فولفو غروب بتسويق منتجات فليكسز عبر شركة رينو تراكس اعتبارا من 2027، في حين تعتزم رينو بدء إنتاج سيارتها الكهربائية التجارية الصغيرة رينو ترافيك فان-إي تك إلكتريك بنهاية العام الحالي في مصنع ساندوفيل بفرنسا.