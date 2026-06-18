وفي خطوة تهدف إلى تطوير أدوات البنك المركزي وجعل الأصول المقومة باليوان أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن إجراءات مالية جديدة تشمل تحسين آلية تنظيم سعر الفائدة قصير الأجل وإطلاق مركز لإعادة الشراء بالرنمينبي للسلطات النقدية الأجنبية والدولية ودراسة إنشاء أداة دعم سيولة احترازية كلية للمؤسسات المالية غير المصرفية في ظروف محددة.

وذكر بان قونغ شنغ محافظ بنك الشعب الصيني خلال "منتدى لوجياتسوي 2026" ان البنك سيجرب تداول "الرنمينبي" في الخارج في منطقة التجارة الحرة بشانغهاي، كما سيصدر بشكل مشترك خطة عمل لتنمية التمويل الخارجي بالتعاون مع الحكومة المحلية،كما سيطلق البنك المركزي رسميا مركزا للإبلاغ عن بيانات السوق بين البنوك.

وقد يُتيح اعتماد سياسة نقدية قصيرة الأجل لبنك الشعب الصيني دقةً أكبر في توجيه أوضاع السوق. حيث تقترض المؤسسات المالية من بعضها يوميًا لإدارة السيولة وتسوية المعاملات، مما يجعل أسعار الفائدة لليلة واحدة أكثر تداولًا من غيرها من آجال الاستحقاق.

يُطبّق الاحتياطي الفيدرالي إطارًا مشابهًا، حيث يُحدّد نطاقًا مستهدفًا لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي تتقاضاه البنوك مقابل الاقتراض من بعضها لليلة واحدة. يتراوح هذا النطاق حاليًا بين 3.50 بالمئة و3.75 بالمئة، وهو أضيق من النطاق الجديد الذي أعلنه بنك الشعب الصيني.

وبحسب بلومبرغ نيوز، يتوقع المحللون أن يُسهم التعديل الأخير الذي أجراه بنك الشعب الصيني على أدوات سياسته النقدية في الحد من تقلبات سوق المال ودعم السندات.

ويقول المحللون إن تحديد نطاق أضيق لسعر إعادة الشراء بين البنوك لليلة واحدة - والذي يُحدد بإعادة ضبط أسعار إعادة الشراء المؤقتة لليلة واحدة وسعر إعادة الشراء العكسي - سيؤثر على السوق بطريقتين مختلفتين.

أولاً، سيحد هذا النطاق الضيق من التقلبات اليومية في تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.

ثانياً، سيؤدي إلى خفض كل من الحدين الأعلى والأدنى للنطاق، مما يُرسخ توقعات السوق بسيولة منخفضة.

وانخفضت عوائد السندات الصينية قصيرة الأجل عقب إعلان بنك الشعب الصيني. ورغم أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة الرسمي دون تغيير وأرجأ إطلاق معيار جديد لليلة واحدة، إلا أن المتداولين رأوا في التحول المحتمل في إطار السياسة النقدية ميلاً نحو التيسير لدعم النمو.

ويعتزم بنك الشعب الصيني تعزيز هذا التركيز على المدى القصير من خلال إضافة عمليات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة إلى جانب عمليات إعادة الشراء العكسي العادية لمدة سبعة أيام، مما يجعل إطاره أقرب إلى إطار الاحتياطي الفيدرالي.

ويقول المحللون إن عمليات ضخ السيولة هذه التي تتم بين عشية وضحاها من المرجح أن يتم الإعلان عنها عندما تضيق السيولة عادة في نهاية الشهر.