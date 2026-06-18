وبموجب بنود الاتفاق، ستحصل بروكفيلد على 530 مليون دولار نقداً عند إتمام الصفقة، إضافة إلى دفعات لاحقة مشروطة (Earn-out) تعتمد على الأداء المستقبلي للأعمال، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة الخميس نقلته وكالة بلومبرغ نيوز.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الرابع من العام الجاري، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وقال أنوج رانجان، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد بيزنس، إن هذه الصفقة ترفع إجمالي عائدات الشركة من عمليات بيع الأصول إلى نحو مليار دولار منذ بداية العام، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وأضاف رانجان: "نحن في موقع قوي للغاية لمواصلة البناء على الزخم الإيجابي الذي حققناه، خاصة خلال النصف الثاني من العام."

تأسست شركة "مولتيبليكس" في عام 1962، وتعمل في أسواق أستراليا والمملكة المتحدة وكندا، حيث تنفذ مشاريع إنشائية وتطويرية في قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية والضيافة والإسكان.

ومن أبرز مشاريعها ملعب ويمبلي في لندن، ومشروع "كولينز آرتش" في مدينة ملبورن الأسترالية، إلى جانب تطوير وحدات سكنية على الواجهة المائية في مدينة تورونتو الكندية.

يُذكر أن بروكفيلد كانت قد استحوذت على "مولتيبليكس" في عام 2007، في إطار استراتيجيتها للتوسع في قطاع البنية التحتية والخدمات المرتبطة به.