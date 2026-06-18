وفي سياق متّصل، خفّضت الوكالة الدولية بشكل إضافي توقعاتها للطلب على الخام خلال 2026. ورجحت انخفاضه بمليون ومئة ألف برميل يوميا، بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف عن توقعاتها في مايو.

وأوردت الوكالة في التقرير "رغم الانخفاض الملحوظ في الطلب على النفط... يتواصل تآكل المخزونات بإيقاع قياسي"، مشيرة الى أن مخزونات دول منظمة التعاون، ومن أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، تراجعت بـ163 مليون برميل منذ بدء الحرب في 28 فبراير.

وردا على الهجوم، أغلقت إيران المضيق الحيوي لحركة الشحن البحري، والذي كان يمر عبره في الظروف الطبيعية نحو خُمس امدادات النفط العالمية. وأثارت هذه الخطوة اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاعا في أسعار الخام في العالم.

وبهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية، نظمت وكالة الطاقة الدولية عمليات منسقة للسحب من مخزونات دولها الأعضاء بمقدار 400 مليون برميل، أفرج عن 252 مليونا منها بحلول 12 يونيو.

وقالت الوكالة "من المتوقع أن يتباطأ تدفق المخزونات الطارئة إلى حدّ ما في شهري يونيو ويوليو"، وذلك بعد الاعلان عن تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

لكن تأثير ارتفاع الأسعار سيثقل كاهل الطلب طوال هذا العام، مع توقّع تراجع قدره 1,1 مليون برميل يوميا، مقارنةً بمستويات العام 2025.

وقالت الوكالة "نتوقَّع أن يعود النمو للانتعاش إلى مليوني برميل يوميا في عام 2027، إذ يسهم تطبيع تدفقات التجارة، وانخفاض أسعار النفط، وتحسُّن الآفاق الاقتصادية في التعافي".

تُظهر الأرقام الأولية أن تسليمات النفط في الربع الثاني من 2026 ستسجّل تراجعا بنحو خمسة في المئة على أساس سنوي، بسبب "ارتفاع أسعار الوقود وصعوبات الإمداد" منذ فبراير.

وتشير الوكالة إلى أن هذا التراجع الفصلي سيكون الأول منذ 2020.