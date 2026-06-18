وأجبرت الزيادة الكبيرة في الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على الدخول في منافسة شرسة على الإمدادات المتضائلة للمكونات الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

وحذرت مجموعات تمثل شركات تصنيع السيارات وتجار التجزئة وشركات الإلكترونيات وغيرها في وقت سابق من هذا الشهر من أن الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة قد يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع للمستهلكين في الولايات المتحدة ويؤدي لاضطرابات في سلاسل التوريد.

وقال كوك لوول ستريت جورنال "للأسف، لا مفر من رفع الأسعار. نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من حدة الزيادات الهائلة التي يتم تحميلها علينا، وقد حاولنا حماية عملائنا من هذه الزيادات، لكن الوضع أصبح غير قابل للاستمرار".

ولم يكشف كوك، الذي سيسلم مقاليد الأمور إلى جون تيرنوس في سبتمبر، عن موعد ارتفاع الأسعار أو مقدار هذا الارتفاع ولا عن المنتجات التي قد تتأثر بذلك.

وتشير التقارير إلى أن شركة أبل تتجه لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي في سبتمبر، إلى جانب هاتفي آيفون 18 برو وبرو ماكس.