وأعلنت إنفيديا أمس الثلاثاء خططها لإجراء تحديث رئيسي لبنيتها التحتية في الذكاء الاصطناعي كجزء من شراكتها البالغة قيمتها ملياري دولار مع شركة كورنيت مالكة مصنع الرقائق الجديد الذي تم وضع حجر أساسه على بعد حوالي ساعة إلى الشمال من مدينة دالاس الأميركية.

وسينتج المصنع المواد اللازمة لتصنيع وحدات ليزر لنقل البيانات بين رقائق الكمبيوتر، مما يسمح لهذه الرقائق بالعمل كنظام واحد بقدرة وسرعة وكفاءة أعلى، وفقا لما ذكره المسؤولون عن هذه التقنية قبل الإعلان الرسمي عتها.

وقال هوانغ في بيان "مصانع الذكاء الاصطناعي تعتبر بنية تحتية لثورة صناعية جديدة"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ويمثل المصنع اختبارا أساسيا لما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيكون مصدرا للوظائف بدلا من كونه تكنولوجيا تحل محل العمال في مجالات عديدة مثل كتابة البرامج وتحليل جداول البيانات وإدارة خطوط الانتاج، أو حتى قيادة وسائل النقل بدلا من السائقين.

قاد هوانغ شركة إنفيديا لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم، بقيمة سوقية تقارب 5 تريليونات دولار. وتتجه الشركة حاليا نحو تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متكاملة، بدلا من الاكتفاء بتطوير وإنتاج الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تنضم الشركات التي ستعتمد على هذه الأنظمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي إلى نخبة الشركات التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار.