ووفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أمس الثلاثاء، سجل قطاع السينما في الإمارات إيرادات تجاوزت 734 مليون درهم في شباك التذاكر خلال عام 2025، مدفوعة ببيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة لمشاهدة نحو 1270 فيلماً عُرضت في دور السينما بالدولة، ما يعزز مكانة الإمارات كأحد أكبر أسواق السينما والترفيه في المنطقة، ويؤكد الدور المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الإبداعي وترسيخ مكانة الدولة وجهةً إقليمية لصناعة السينما والترفيه.

وواصل قطاع الألعاب الإلكترونية ترسيخ مكانته كأحد أسرع قطاعات الإعلام والترفيه نمواً في الدولة خلال عام 2025، حيث ارتفعت إيرادات متاجر الألعاب الإلكترونية الرقمية لتصل إلى 2.7 مليار درهم، كما ارتفع عدد الألعاب التي تمت مراجعتها وتصنيفها إلى 552 لعبة مقارنة بـ 375 لعبة في العام السابق.

وشهدت الإمارات في قطاع النشر حركة نشطة في تداول وإنتاج المحتوى، حيث تم إصدار أكثر من 100 ألف تصريح لتداول الكتب والمطبوعات، إلى جانب تنظيم دخول ما يقرب من 1.2 مليون عنوان عبر منافذ الدولة، في مؤشر يعكس حجم النشاط الثقافي والمعرفي الذي تشهده الإمارات.

وعلى صعيد تنظيم المحتوى الإعلاني الرقمي، أصدرت الهيئة أكثر من 15 ألف تصريح "مُعلن" منذ إطلاقه العام الماضي وحتى اليوم، في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم الأنشطة الإعلانية الرقمية حيث أسهم التصريح في ترسيخ معايير الشفافية والاحترافية، ودعم نمو اقتصاد المحتوى، وتوفير إطار تنظيمي متطور يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام الرقمي.