وقالت الشركة أمس الثلاثاء إن شركة الأسهم الخاصة لونغ رانغ كابيتال ستشترى بيتزا هت، باستثناء الأعمال في البر الرئيسي الصيني، مقابل 1.5 مليار دولار.

وستشتري شركة "يام" تشاينا هولدينجز أعمال بيتزا هت في البر الرئيسي الصيني مقابل نحو 1.2 مليار دولار.

وقال كريس ترنر المدير التنفيذي لشركة "يام" براندز " في ظل قيادة لونغ رانغ ويم تشاينا، سوف تصبح بيتزا هت في موقع أفضل لتحقيق نمو في المستقبل من خلال ملكية تتمتع بالخبرة العميقة في قطاع المطاعم".

وبدأت شركة "يام" براندز مراجعة استراتيجية للخيارات من أجل بيع بيتزا هت في نوفمبر الماضي، بعدما سجلت السلسلة انخفاضا في المبيعات.

وتتوقع الشركة إتمام الصفقتين خلال الربع الثالث.