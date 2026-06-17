ونقلت بلومبرغ عن لكورنو قوله في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن هذه الأموال الإضافية تهدف إلى دعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات في مجال الحاسب الآلي، وتطوير مجالات البحث العلمي في هذا القطاع الحيوي.

وشدد رئيس الحكومة الفرنسية على أهمية تحقيق السيادة الفرنسية والأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، قائلاً: "لا يمكننا الاعتماد على حسن نية شركاء معينين، حيث رأينا في الأيام الأخيرة، أنهم قادرون على منع الوصول إلى نموذجين من أقوى نماذج شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي".

وأكد لكورنو على أن الحكومة الفرنسية ستركز دعمها على الحلول الفرنسية والأوروبية كلما توافرت بدائل محلية.

وفي خطوة تعكس توجه السيادة التكنولوجية، كشف لكورنو أن وكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية اختارت مؤخرا شركة تشابس فيجن الفرنسية الرائدة في مجال معالجة البيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي لتحل محل نظام بالانتير الأميركي في أعمالها، وذلك في إطار تعزيز الاعتماد على الحلول الوطنية.

كما أعلن لكورنو أنه سيكون بإمكان الموظفين المدنيين في الدولة الوصول إلى مساعد ذكاء اصطناعي سيادي للمحادثات، يضمن أمان البيانات واستقلالية القرار.