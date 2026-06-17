وقالت يونهاب، الثلاثاء، إن وزير الصناعة الكوري، كيم جونغ-كوان، التقى بمصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي بأحد قطاعات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث بحث الجانبان ضمانات التوريد المستقر للنفط الخام.

وخلال الاجتماع، تم إبلاغ الوفد الكوري بأن عملية استيراد 24 مليون برميل من النفط الخام، المتفق عليها مع الإمارات بموجب الاتفاقية الموقعة في مارس الماضي، تسير بسلاسة ودون عوائق.

كما تطرقت المباحثات إلى العديد من المسائل التي تتعلق بالتعاون الثنائي في مجال الطاقة، من بينها ملف إنشاء طريق إمداد جديد، عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق.

ومن جانبه، طلب الوزير كيم من الجانب الإماراتي تولية الدعم والاهتمام للشركات الكورية المتنافسة الراغبة في المشاركة في مشاريع الطاقة التي تنفذها دولة الإمارات، سواء في السوق المحلية أو الخارجية.

وفي سياق منفصل، التقى الوزير كيم أيضاً بشريف سليم العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة بوزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، حيث بحثا آليات تنفيذ مشاريع للطاقة النووية بالتعاون المشترك بين البلدين في دول ثالثة.

وقال الوزير كيم في بيان صحفي: "في خضم حالات الغموض الجيوسياسي بالشرق الأوسط، كانت الإمارات شريكاً رئيسياً تدعم سلاسل توريد الموارد والطاقة في كوريا الجنوبية".