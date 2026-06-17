ويقدر خبراء البنك حجم إنفاق شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى حتى 2030 بحوالي 5.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 400 مليار دولار عن تقديراتهم في نوفمبر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن تقرير خبراء البنك الإشارة إلى أن 4.1 تريليون دولار من هذه الاحتياجات التمويلية ستوفرها الشركات من خلال القروض، وهو ما يعكس التوقعات بأن الشركات ستستخدم الأموال المقترضة لتمويل الجزء الأكبر من نفقاتها.

وأدى السباق على الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى انتعاش مبيعات سندات شركات التكنولوجيا.

فمنذ توقعات بنك جيه.بي مورغان في نوفمبر، تجاوزت قيمة طروحات السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات 300 مليار دولار، وفقًا لما ذكره محللو البنك وبينهم طارق حامد.

وأشار البنك إلى أن طروحات السندات المخصصة لتمويل مراكز البيانات كانت المحرك الرئيسي لإصدارات قياسية تقريبا في بداية العام.

وانضمت أمس شركة إنفيديا، عملاقة صناعة الرقائق الإلكترونية، إلى موجة طروحات السندات الضخمة من كبرى شركات التكنولوجيا، حيث باعت سندات عالية التصنيف بقيمة 25 مليار دولار.

وتلقى الطرح طلبات شراء وصلت قيمتها الإجمالية إلى 85 مليار دولار من مستثمرين يسعون للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

ويتوقع خبراء بنك جيه.بي مورغان أن تقود أسواق السندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع موجة تمويل الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ستستحوذ على ما يقدر بنحو 2.1 تريليون دولار من تمويلات مراكز البيانات.

وأشار الخبراء إلى أن 350 مليار دولار إضافية ستأتي من أسواق تمويل الراوفع المالية، لآن تصنيف مشاريع مراكز البيانات الائتماني غالبا مع يصبح استثماريا بعد اكتمالها.

ومن بين احتياجات التمويل المتبقية، أشار المحللون إلى أن تريليون دولار من التدفقات النقدية الأساسية، و400 مليار دولار من رأس المال الإضافي، و300 مليار دولار من أسواق المنتجات المالية التي أعيدت هيكلتها، مما يعني حاجة الشركات إلى 1.4 تريليون دولار من خلال سوق رأس المال البديل.