وفي منتصف جلسة التداول الثلاثاء، تم تقييم سبيس إكس بنحو 2.75 تريليون دولار بعد ارتفاع آخر بنحو 9 بالمئة بينما بلغت قيمة أمازون 2.67 تريليون دولار. وأطلقت شركة سبيس إكس أسهمها بسعر إصدار 135 دولارا، وبحلول الثلاثاء، بلغ سعر السهم 209 دولارات.

وتجاوزت "سبيس إكس" لفترة وجيزة الثلاثاء القيمة السوقية لشركة "مايكروسوفت" (نحو 2.918 تريليون دولار).

وتتصدر شركة "إنفيديا" المتخصصة في تصنيع الرقائق، الترتيب بقيمة تتجاوز 5 تريليونات دولار، تليها "ألفابت" (غوغل) و"أبل".

ومنذ إدراجها التاريخي في البورصة الجمعة، ارتفع سهم الشركة المملوكة لإيلون ماسك بنحو 40 بالمئة، مدفوعا بإقبال من المستثمرين، سواء أفرادا أو مؤسسات.

جمعت الشركة 86 مليار دولار الجمعة خلال طرحها الأولي للاكتتاب العام في وول ستريت، متجاوزة بكثير مبلغ 25.6 مليار دولار الذي جمعته شركة "أرامكو" السعودية عام 2019.

وكان الهدف الأولي المعلن هو 75 مليار دولار، إلا أن البنوك الشريكة للشركة لجأت إلى خيار يسمح لها بطرح عدد أكبر من الأسهم للبيع.