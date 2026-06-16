قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إن البلدين وقعا اتفاقا مبدئيا، على الرغم من أن التفاصيل لم تُعلن بعد. وقال الجانبان إن الاتفاق الدائم يحتاج إلى مزيد من المفاوضات.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أمس الاثنين قوله: إن طهران ستجمد نشاطها النووي إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، وستمتنع عن أي عمليات تخصيب جديدة لليورانيوم أو توسيع منشآتها النووية.

وقفز المؤشر الرئيسي في دبي اثنين بالمئة مع صعود سهم شركة التطوير العقاري الرائدة إعمار العقارية 4.3 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.8 بالمئة.

وارتفع سهم شركة الطيران منخفض التكلفة العربية للطيران 4.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 1.2 بالمئة بدعم زيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.4 بالمئة وسهم الدار العقارية 3.1 بالمئة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة مع صعود سهم شركة الاتصالات أريد 1.7 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.6 بالمئة، مع ارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، 1.1 بالمئة.

وارتفع سهم أرامكو السعودية 0.7 بالمئة.

لكن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0631 بتوقيت غرينتش، إذ عكفت الأسواق على تقييم احتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز الحيوي في ظل غياب التفاصيل بشأن الاتفاق الأميركي الإيراني.