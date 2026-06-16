وأضاف المسؤول، الذي تحدث لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن تمديد الاتفاقية الحالية لا يمثل خياراً مفضلاً بالنسبة لتركيا، قائلاً: "لا فائدة من تمديد اتفاقية خضعت للتحكيم".

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا في 27 يوليو المقبل، بينما تواصل الحكومتان مناقشة مسودة اتفاق جديد ينظم عمليات تصدير النفط عبر الخط خلال المرحلة المقبلة.

وتعود الاتفاقية الحالية إلى عقود مضت، وتشكل الإطار القانوني الذي يحكم تدفقات النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.

بغداد تسعى لكسب مزيد من الوقت

وبحسب المسؤول التركي، طلب العراق تمديد الاتفاقية الحالية لمدة عام على الأقل بهدف إتاحة المجال أمام الجانبين لاستكمال المفاوضات والتوصل إلى صيغة جديدة تنظم تشغيل خط الأنابيب.

لكن التصريحات التركية تشير إلى تفضيل أنقرة التوصل إلى اتفاق جديد بدلاً من تمديد الترتيبات الحالية التي كانت محل نزاع قانوني بين البلدين خلال السنوات الماضية.

إرث من الخلافات القانونية

يأتي الموقف التركي بعد نزاع تحكيم دولي طويل الأمد بين بغداد وأنقرة بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان.

وكانت غرفة التجارة الدولية قد أصدرت في عام 2023 حكماً في قضية التحكيم بين الجانبين، ما أدى إلى توقف تدفقات النفط عبر الخط لفترة طويلة، قبل أن تبدأ المباحثات بشأن إعادة تنظيم آلية التصدير ضمن إطار قانوني جديد.

خط استراتيجي لصادرات النفط العراقية

يعد خط أنابيب كركوك-جيهان أحد أهم مسارات تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، إذ يربط حقول النفط في شمال العراق بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

ويترقب المتعاملون في أسواق الطاقة نتائج المفاوضات الجارية بين بغداد وأنقرة، نظراً لأهمية الخط في دعم صادرات النفط العراقية وتنويع مسارات الإمداد إلى الأسواق الدولية.