وقالت مجموعة موانئ أبوظبي، في بيان، إن هذا التعاون يستند إلى سلسلة من المبادرات والشراكات الإستراتيجية التي أعلنت عنها مجموعة موانئ أبوظبي مؤخراً في قطاعي الطاقة المتجددة والمشاريع البحرية، بما في ذلك الاتفاقيات الأخيرة المبرمة مع "مصدر" و"سيمنس إنرجي" و"غرين باروت"، إلى جانب الاستحواذ على حوض بناء السفن "بالينسياغا أستيليروس" في إسبانيا، المتخصص في مجال طاقة الرياح البحرية، لتسهم هذه الجهود مجتمعةً في تعزيز قدرات المجموعة في قطاع الطاقة البحرية.

وتعكس مذكرة التفاهم الطموح المشترك للطرفين في توحيد إمكاناتهما المتكاملة بهدف تسريع النمو في أسواق طاقة الرياح البحرية والبنية التحتية للطاقة في أوروبا ومناطق أخرى.

وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على استطلاع فرص تعاون تشمل: توفير حلول نقل للمكونات المستخدمة في قطاع طاقة الرياح البحرية، وتطوير مراكز للتجميع المسبق، والتعاون في مناقصات مُختارة ضمن قطاع طاقة الرياح البحرية ومشاريع صناعية محددة، وتوفير حلول للتصنيع والتجميع والخدمات اللوجستية الخاصة بالبنية التحتية للطاقة البحرية.

وأكد فريدريك بورتنر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في القطاع البحري والشحن بمجموعة موانئ أبوظبي، أهمية التعاون مع شركة "داجين للصناعات الثقيلة" والعمل معاً على استطلاع فرص جديدة تستفيد من القدرات البحرية واللوجستية للمجموعة، بما يدعم قطاع طاقة الرياح البحرية، الذي يُعد أحد مجالات النمو الإستراتيجية الرئيسية للمجموعة، لافتا إلى حرص الجانبين على تقديم حلول أكثر تكاملاً وكفاءة على امتداد سلسلة قيمة الطاقة المتجددة.

من جانبه، قال وليد أولمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للمنتجات الجديدة في شركة داجين للصناعات الثقيلة، إن مذكرة التفاهم تمثل فرصة جيدة ستشهد جمع القدرات الصناعية والخبرات البحرية والرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق طاقة الرياح البحرية يواصل نموه العالمي القوي، مدفوعاً بتسارع مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاستثمارات واسعة النطاق في الطاقة المتجددة، وتوسع قدرات طاقة الرياح البحرية في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع من 109 مليارات دولار أميركي خلال عام 2026 إلى 307.5 مليار دولار أميركي بحلول عام 2035، بما يعكس تنامي نطاق طاقة الرياح البحرية وأهميتها الإستراتيجية ضمن التحول العالمي في قطاع الطاقة.