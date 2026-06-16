وقال محللون في البنك الاستثماري في مذكرة بحثية صدرت في وقت متأخر أمس الاثنين إنهم يتوقعون الآن عودة صادرات الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو مقارنة بنهاية أغسطس في التوقعات السابقة.

وتراجعت أسعار النفط الثلاثاء، بعد انخفاضها بنحو خمسة بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 10 مارس عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أغلقت مضيق هرمز.

وكان خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر المضيق قبل الصراع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 بالمئة إلى 82.94 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.1 بالمئة إلى 80.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0314 بتوقيت غرينتش.

ويتوقع غولدمان أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027.

ويتوقع البنك أيضا انتعاشا أقوى إلى حد ما في الطلب خلال النصف الثاني من عام 2026 وإلى عام 2027 بفضل تحسن القدرة الشرائية.

وقال البنك إن المخاطر التي تهدد التوقعات الخاصة بإمدادات النفط من الشرق الأوسط لها جانبان، مشيرا إلى أن عودة صادرات النفط من دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب قد تتحقق مع زيادة قدرها 12 مليون برميل يوميا في التدفقات عبر مضيق هرمز عن المستويات الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تعزز دول الخليج الإنتاج بشكل أقوى استجابة لانخفاض المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.