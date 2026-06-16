وجرى الإعلان عن المشروع على هامش الاجتماع الـ11 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المنعقد في لوكسمبورغ.

ويشمل التمويل قرضا بقيمة 600 مليون يورو (نحو 695 مليار دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحا تصل إلى 90 مليون يورو (نحو 104 ملايين دولار) من المفوضية الأوروبية فيما من المتوقع أن يستقطب استثمارات عامة وخاصة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار يورو (نحو 1.85 مليار دولار).