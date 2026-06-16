وارتفع السهم بنسبة 20 بالمئة، ليضيف إلى مكاسب الجمعة البالغة 19 بالمئة، ما أسفر عن زيادة قدرها 412 مليار دولار في القيمة السوقية.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرغ نيوز، فقد أغلقت الأسهم عند 192.46 دولاراً أمس الإثنين، بزيادة تتجاوز 42 بالمئة مقارنة بسعر الطرح الأولي البالغ 135 دولاراً.

تقييم يتجاوز 2.5 تريليون دولار

أدى هذا الأداء إلى رفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار، لتصبح من بين أكبر ست شركات في العالم.

وعند هذا المستوى، تفصلها أقل من 135 مليار دولار فقط عن تجاوز شركة أمازون، التي تبلغ قيمتها نحو 2.7 تريليون دولار.

تفاصيل الطرح وزيادة رأس المال

وفي خطوة تعكس قوة الطلب، قامت سبيس إكس بتفعيل خيار التخصيص الإضافي (Greenshoe)، الذي يسمح ببيع 83.3 مليون سهم إضافي، وفق بيان صدر يوم الإثنين.

وأدى ذلك إلى رفع إجمالي قيمة الطرح إلى نحو 86.2 مليار دولار، أو 85.7 مليار دولار بعد خصم رسوم الاكتتاب البالغة 500 مليون دولار، وفق ما ورد في نشرة الإصدار.

يذكر أن خيار التخصيص الإضافي (Greenshoe) هو آلية في الاكتتابات العامة تتيح للبنوك المتعهدة بيع أسهم إضافية تتجاوز العدد المطروح أصلاً، بهدف دعم استقرار سعر السهم وزيادة حجم الطرح عند وجود طلب قوي.

تعزيز زخم الاكتتابات في قطاع الذكاء الاصطناعي

ساهم الأداء القوي للسهم في تهدئة المخاوف بشأن قدرة الأسواق على استيعاب طروحات ضخمة بهذا الحجم، كما عزز التوقعات بموجة إدراجات جديدة، خصوصاً في قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما مهد الطريق أمام إدراجات محتملة لشركات كبرى مثل Anthropic وOpenAI، التي قد تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام الجاري، مستفيدة من الزخم الحالي في الأسواق.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن ماكس جوكمان، نائب الرئيس الأول في فرانكلين تمبلتون قوله: "لم يكن الطلب مفاجئاً، إذ كان هناك عدد كبير من المستثمرين، خصوصاً الأفراد، ينتظرون فرصة للدخول إلى هذا النوع من الاستثمارات."

إقبال قياسي من المستثمرين الأفراد

أظهرت بيانات شركة Vanda Research أن المستثمرين الأفراد اشتروا خلال أول يومين من التداول أسهماً في سبيس إكس بقيمة تعادل ما اشتروه في كامل سوق الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وكان يوم الإثنين أول يوم تداول كامل للسهم، بعد أن بدأ التداول يوم الجمعة لبضع ساعات فقط قبل إغلاق السوق.

إيلون ماسك أول "تريليونير" في العالم

أدى الطرح العام إلى قفزة هائلة في ثروة مؤسس الشركة إيلون ماسك، ليصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته تريليون دولار، وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، متفوقاً متفوقاً بأكثر من ثلاث مرات على ثاني أغنى شخص في العالم، لاري بيدج، المؤسس المشارك لـ"غوغل".

تأثيرات جيوسياسية داعمة للأسواق

تزامن الزخم في سهم سبيس إكس مع تحسن في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، ما دفع المؤشرات إلى الصعود:

مؤشر S&P 500 ارتفع بنسبة 1.7 بالمئة

مؤشر ناسداك 100 قفز بأكثر من 3 بالمئة

كما يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، بالإضافة إلى أول مؤتمر صحفي لرئيسه الجديد كيفن وورش.

وقال أنجيلو كوركافاس، استراتيجي الاستثمارات العالمية لوكالة بلومبرغ: "الظروف الاقتصادية الكلية تتحسن، ما قد يدفع المستثمرين إلى زيادة شهية المخاطرة."

مخاطر محتملة وضغوط قادمة

رغم الأداء القوي، يحذر محللون من احتمالية تعرض السهم لضغوط في الأشهر المقبلة، مع انتهاء فترة حظر التداول (Lock-up)، والتي تمنع حالياً بعض المساهمين من بيع أسهمهم، ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض في السوق.

وقال جوكمان: "السؤال المهم هو ماذا سيحدث عند تراجع طلب المستثمرين الأفراد، ومع دخول المستثمرين المؤسسيين وبدء بيع أسهم الموظفين، ما يزيد من المعروض في السوق."

إدراج عقود الخيارات يعزز السيولة

من المتوقع أن تبدأ عقود الخيارات على سهم سبيس إكس التداول اعتباراً من يوم الثلاثاء، عبر عدة منصات تشمل:

Cboe Global Markets

ناسداك

كما يُنتظر إدراجها قريباً في منصات أخرى، من بينها منصات تابعة لـ NYSE وMiami International Holdings.

الخلاصة

يعكس الطرح القياسي لسبيس إكس تحولاً مهماً في ديناميكيات الأسواق، حيث تتلاقى شهية المستثمرين المرتفعة مع تحسن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية لدفع تقييمات الشركات الكبرى إلى مستويات غير مسبوقة.

ورغم الزخم القوي، تبقى الأنظار موجهة نحو استدامة الطلب وقدرة السهم على الحفاظ على مكاسبه، خاصة مع اقتراب اختبار حقيقي عند زيادة المعروض في السوق خلال الفترة المقبلة.