وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.16 دولار، أو 4.76 بالمئة، لتغلق عند 83.17 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.13 دولار، أو 4.87 بالمئة، إلى 80.75 دولارا للبرميل.

ومحا الخامان جانبا كبيرا من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تراكمت خلال الأشهر الماضية، ليسجلا أدنى مستوى لهما منذ الرابع من مارس مع تنامي التوقعات بعودة الإمدادات واستقرار حركة الملاحة في الخليج.

وقال مسؤول أميركي إن مذكرة التفاهم وقعها الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على أن يقام حفل التوقيع الرسمي في جنيف يوم الجمعة.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية بأن مسودة الاتفاق تنص على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما وفق الترتيبات الإيرانية.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في شركة "بوك" المالية، إن "احتمال تدفق كميات كبيرة من إمدادات النفط يجعل تراجع الأسعار أمرا مبررا".

في المقابل، حذر نيل كروسبي، رئيس قسم الأبحاث في شركة "سبارتا للسلع"، من أن استعادة سلاسل الإمداد في الخليج لن تكون فورية، مشيرا إلى أن بعض شركات الشحن قد تتريث في إعادة سفنها إلى المنطقة إلى حين اتضاح موقف شركات التأمين.