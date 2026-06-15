ويأتي ذلك بعد تحقيق نشرته رويترز الشهر الماضي، خلص إلى أن إيلون ماسك، ومسؤولين كباراً في "تسلا"، استندوا خلال العام الماضي، إلى إحصاءات قالوا إنها تثبت أن نظام "القيادة الذاتية الكاملة" أكثر أماناً بعشر مرات من السائقين البشر.

وأظهرت مراسلات حصلت عليها رويترز عبر طلبات الاطلاع على السجلات العامة أن "تسلا"، قدمت تلك البيانات إلى جهات تنظيمية أوروبية ضمن جهودها للحصول على موافقات أوسع لاستخدام النظام في القارة، في وقت تسعى فيه الشركة إلى استعادة حصتها السوقية الأوروبية.

وخلصت مراجعة أجرتها رويترز إلى أن عدداً من المقارنات التي استندت إليها الشركة في عرض بيانات السلامة لم تكن صحيحة، ما أدى إلى المبالغة في تقدير مستوى الأمان الذي يوفره النظام.

موافقة هولندية

وتواصلت "تسلا" مع هيئة الطرق الهولندية أواخر عام 2024 لبدء إجراءات اعتماد نظام "القيادة الذاتية الكاملة"، حيث أرفقت في رسالة مؤرخة في نوفمبر 2024 تقرير السلامة الخاص بها، مؤكدة أن زيادة استخدام النظام تعزز السلامة على الطرق.

وبعد اختبارات ومناقشات استمرت لأكثر من عام، وافقت الهيئة في أبريل الماضي على استخدام النظام في هولندا، فيما تعمل حالياً على استكمال إجراءات الحصول على موافقة على مستوى الاتحاد الأوروبي نيابة عن "تسلا".

وأحجمت هيئة الطرق الهولندية عن التعليق على المشكلات التي رصدتها رويترز في بيانات "تسلا"، لكنها أكدت أنها لا تعتمد على "المزاعم التسويقية أو الإحصاءات الخارجية" عند اتخاذ قراراتها التنظيمية.

وأضافت الهيئة أنها تجري اختبارات وتحليلات وتحقيقات مستقلة على الطرق العامة ومسارات الاختبار، مشيرة إلى أنها تحققت من صحة البيانات التي جمعتها "تسلا" خلال مراحل الاختبار، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك البيانات.