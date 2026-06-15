وارتفعت أسهم الشركة بنحو 6 بالمئة في بداية التداولات المبكرة، لتتداول بالقرب من مستوى 170 دولاراً.

وكان سهم سبيس إكس قد قفز بنسبة 19 بالمئة، الجمعة، ليغلق عند 161 دولاراً بعد أن تم تسعيره عند 135 دولاراً للسهم، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليوني دولار.

نشاط الشركة واستثماراتها

تدير شركة الفضاء التي يملكها إيلون ماسك خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، إضافة إلى أسطول من الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.

وفي فبراير، دمج ماسك الشركة مع شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي xAI.

ورغم هذا الزخم، تكبدت سبيس إكس خسائر تقارب 5 مليارات دولار في عام 2025، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى استحقاق الشركة لتقييمها الضخم بعد الطرح.

مخاوف بشأن التقييم المرتفع

أطلقت شركة CFRA تغطيتها للسهم بتوصية "بيع"، مع تحديد سعر مستهدف عند 115 دولاراً خلال 12 شهراً، أي أقل بنحو 29 بالمئة من سعر الإغلاق الأخير، وفقا لشبكة سي إن بي سي الأميركية.

وأرجعت الشركة موقفها إلى:

طموحات نمو مبالغ فيها

توقعات تقييم مرتفعة

حجم استثمارات رأسمالية كبير

ارتفاع الإنفاق الرأسمالي

بلغت النفقات الرأسمالية لسبيس إكس خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس نحو 10.1 مليار دولار، مقارنة بـ 4.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وذهب الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات إلى مجال الذكاء الاصطناعي.

آراء سلبية من محللين

قدّر محلل شركة Morningstar، نيكولاس أوينز، قيمة سهم سبيس إكس عند 63 دولاراً فقط، واصفاً السهم بأنه "مبالغ في قيمته"، وفقا لشبكة سي إن بي سي الأميركية.

من جهتها، قالت بولينا روسزكوفسكا، المحاضرة في التمويل بمدرسة بايز للأعمال، لشبكة سي إن بي سي الأميركية، إن الشركة قدمت "الكثير من الوعود"، لكنها ستحتاج في مرحلة ما إلى تحويلها إلى تدفقات نقدية فعلية.

وأضافت: "بعيداً عن الحديث عن مراكز بيانات في المدار، وهي وعود كبيرة، إذا كنت تطلب مساهمات بمليارات الدولارات، فأنت مدين للمستثمرين بما هو أكثر من مجرد كلام إنشائي".

كما أشارت إلى أن نشرة الاكتتاب تفتقر إلى تفاصيل كافية حول الحوكمة أو مخاطر التنفيذ، متسائلة عن الأسس التي تستند إليها هذه الوعود.

آراء متفائلة على المدى الطويل

في المقابل، تبنى محللون آخرون نظرة أكثر إيجابية، حيث بدأت شركة NewStreet Research تغطية السهم بسعر مستهدف عند 165 دولاراً.

وقال جيمس راتزر، الشريك والمحلل الأول في الشركة، إن تقييم السهم يمكن تبريره إذا تم النظر إليه على:

مدى زمني طويل جداً

يتراوح بين 20 إلى 25 عاماً

وأضاف: "نعتقد أن العديد من اللبنات الأساسية للنجاح موجودة، لكن هذه قصة استثمار طويلة الأجل أكثر من معظم الأسهم".

تفوق تقني كبير

أشار راتزر إلى أن سبيس إكس تمتلك: "تفوقاً لا يقل عن 10 سنوات" على منافسيها في قدرات إطلاق الصواريخ

وأوضح أن نجاح مشاريع مثل:

ستارلينك

الاتصالات المباشرة عبر الأقمار الصناعية

مراكز البيانات المدارية

يعتمد بدرجة كبيرة على التفوق في عمليات الإطلاق.

Starship ومستقبل الهيمنة الفضائية

تعد مركبة Starship الجيل الأحدث من صواريخ الإطلاق لدى سبيس إكس، وتوفر قدرة هائلة على نقل كتل أكبر إلى المدار.

وتوقّع راتزر أن تسيطر سبيس إكس على ما بين 90 بالمئة و95 بالمئة من قدرة إطلاق الصواريخ عالمياً خلال السنوات 4 إلى 5 المقبلة.

ما يمنحها أفضلية تنافسية ضخمة في قطاع الفضاء.

الخلاصة

رغم الحماس الكبير الذي أحاط بطرح سبيس إكس وارتفاع سهمها القوي، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التقييم المرتفع وكثافة الإنفاق، في مقابل رهان المستثمرين على تفوق طويل الأمد قد يعيد تشكيل اقتصاد الفضاء العالمي.