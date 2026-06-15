وقالت الرابطة، في بيان صدر الاثنين، إن الصورة لا تزال غير واضحة بشأن انعكاسات الاتفاق على أمن الملاحة في المنطقة، مضيفة: "ومع ذلك، فإننا نشعر بتفاؤل حذر".

قطاع الشحن يترقب اختبار التنفيذ

تأتي تصريحات الرابطة في وقت تراقب فيه شركات الشحن العالمية وشركات التأمين البحري الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق، بعد أشهر من الاضطرابات التي أثرت على حركة السفن والتجارة الدولية في المنطقة.

ويرى مسؤولون في قطاع النقل البحري أن الإعلان عن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية، لكن عودة الثقة الكاملة تتطلب التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية على أرض الواقع واستمرار حرية الملاحة دون تهديدات أو قيود.

"هاباغ لويد" تتطلع لاستئناف العبور

وفي مؤشر على حالة الترقب داخل قطاع الشحن، قالت شركة "هاباغ لويد" (Hapag-Lloyd) الألمانية للشحن البحري في وقت سابق، الإثنين، إن الأنباء المتعلقة باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران تبدو مشجعة، معربة عن أملها في انتهاء العمليات العسكرية بالمنطقة.

وأضافت الشركة أنها تتطلع إلى أن تتمكن سفنها من عبور مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري، في حال استمرت المؤشرات الإيجابية وتحسنت الظروف الأمنية في الممر البحري.

مضيق هرمز في قلب التجارة العالمية

يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ كانت تمر عبره 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، و20 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق العالمية، ما يجعله محوراً أساسياً لأمن الطاقة العالمي.

وأدت التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، كما دفعت بعض الشركات إلى إعادة تقييم مساراتها التشغيلية وإجراءاتها الاحترازية.

ورغم الترحيب الواسع بالاتفاق الأميركي الإيراني، فإن العديد من شركات النقل البحري لا تزال تتبنى نهجاً حذراً في التعامل مع المنطقة، بانتظار اتضاح مدى استدامة التهدئة وتأثيرها الفعلي على سلامة السفن وأطقمها.

ويترقب القطاع البحري خلال الأيام المقبلة عودة السفن التجارية للعبور بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز، باعتبار ذلك الاختبار الأهم لنجاح الاتفاق في إعادة الاستقرار إلى أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.