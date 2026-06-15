وشهد توقيع الاتفاقية، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وآنا بيردي، المديرة العامة للعمليات في مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال لقاء رفيع المستوى تم عقده في مقر المصرف المركزي في أبوظبي.

وبحث الجانبان عدداً من مجالات التعاون ذات الأولوية والتي تشمل مبادرات الثقافة والشمول الماليين، ومبادئ الوقاية من الاحتيال الرقمي، وتعزيز خدمات تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، إلى جانب النسخة الثانية من القمة الإقليمية للصحة والشمول الماليين التي ستعقد في سبتمبر المقبل في أبوظبي وينظمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقّع الاتفاقية فاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع مكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك، وعثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وذلك بحضور أصحاب السعادة مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقالت فاطمة عبدالله الجابري، إنّ هذه الاتفاقية تعكس حرص مصرف الإمارات المركزي على تعزيز الشمول المالي والثقافة المالية، والارتقاء بحماية المستهلك، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية واعية ومسؤولة، مضيفة أن المصرف يعمل، بالتعاون مع الشركاء من الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، على تطوير الإستراتيجية الوطنية للثقافة المالية، بما يسهم في رفع مستوى الثقافة المالية للأفراد والشركات، ويدعم منظومة مالية أكثر شمولاً واستدامة.

من جانبه، قال عثمان ديون، إن هذه الاتفاقية تؤكد عمق الشراك بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك الدولي، والتزام الجانبين بمواصلة تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجالَي الشمول المالي والصحة المالية.