وقالت الشركة، إنها تتطلع إلى أن تتمكن سفنها من عبور مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري، في إشارة إلى تحسن محتمل في الأوضاع الأمنية بأحد أهم الممرات البحرية في العالم.

شركات الشحن تراقب التطورات

جاءت تصريحات "هاباغ لويد" بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى وقف العمليات العسكرية وتهدئة التوترات التي ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية خلال الأشهر الماضية.

ورغم التفاؤل الحذر، لا تزال شركات الشحن والتأمين البحري تتابع التطورات الميدانية عن كثب قبل اتخاذ قرارات بعودة كاملة إلى المسارات البحرية المعتادة، خصوصاً في ظل استمرار تقييم المخاطر الأمنية في المنطقة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية أهمية على مستوى العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والبضائع التجارية.

وأدت الاضطرابات التي شهدها المضيق خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، كما دفعت بعض شركات النقل إلى تعديل مساراتها أو تقليص عدد الرحلات عبر المنطقة.

آمال بعودة الاستقرار للأسواق

ويرى مراقبون أن أي استئناف منتظم لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز من شأنه أن يخفف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية ويحد من المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة، ما قد ينعكس إيجاباً على أسواق النفط والشحن البحري خلال الفترة المقبلة.

كما قد يسهم تراجع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة في خفض تكاليف النقل والتأمين، بعد أشهر من التقلبات التي أثرت على حركة التجارة الدولية.