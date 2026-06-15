وأضاف ولي عهد دبي في منشور على إكس، "تواصل فرق دبي العمل على تنفيذ مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، الذي يستهدف تشغيل المرحلة الأولى في عام 2032".

وقال: "يجري حالياً تنفيذ عقود بقيمة 13 مليار درهم، فيما تم إنجاز أكثر من 10 ملايين ساعة عمل خلال الأشهر الـ 15 الماضية، وستتسارع وتيرة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة مع طرح مشاريع استراتيجية ضمن المطار تتجاوز قيمتها 55 مليار درهم خلال الأشهر القليلة المقبلة ... في دبي، نبني اليوم مطار المستقبل بطاقة استيعابية تتجاوز ربع مليار مسافر سنوياً، ليشكل بوابة جديدة لمستقبل الإمارة ومحركاً رئيسياً لنموها الاقتصادي لعقود قادمة".