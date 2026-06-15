وكانت العديد من المؤشرات الرئيسية الأخرى في الولايات المتحدة وآسيا قد ارتفعت بالفعل إلى مستويات تفوق ذروتها قبل الحرب، مدعومة بصعود أسهم شركات التكنولوجيا، التي تمثل وزنا أقل في المؤشر الأوروبي، وأيضا بسبب وجهة نظر المستثمرين بأنها أقل تأثرا بالحرب في إيران.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 في أحدث التعاملات 1.2 بالمئة إلى 640.94 نقطة.

وحققت غالبية القطاعات مكاسب، بقيادة أسهم شركات السيارات التي ارتفعت بنسبة 3.5%، بينما قفزت أسهم شركات الطيران الحساسة لأسعار الطاقة، مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية، بأكثر من 5% لكل منهما.

كما سجل قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقًا مستوى قياسيًا جديدًا.

ودفعت المخاوف بشأن التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

كما تتوقع الأسواق، وفقًا لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن (LSEG)، رفعًا آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي قبل نهاية العام.