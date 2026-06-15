بينما فقد الذهب ربع قيمته في أربعة أشهرٍ فقط بعد أن قفز بأكثر من 100 بالمئة منذ بداية 2025 حتى يناير الماضي ليدخل رسمياً السوق الهابطة، وتجاوزت خسائر الفضة عتبة الـ 40 بالمئة بعد أن تضاعفت بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية 2025 وحتى ذروة يناير، ومع انهيار البيتكوين بأكثر من 50 بالمئة منذ قمة أكتوبر الماضي في طوفان لم يسلم منه أنصار العملات المشفرة، ثمة من يعيد رسم خريطة الربح من قلب الخراب.

إنهم عمالقة صناعة السيارات الذين يديرون دفة استثماراتهم بعيداً عن فاتورة الـ 85 مليار دولار المخصصة لخطط السيارات الكهربائية المتعثرة. فبينما يعزف المستهلك الأميركي عن الشراء وتشتعل المنافسة الصينية الشرسة، تلتقط "جنرال موتورز" و"فورد" الخيط اللامع في العتمة: شهية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي النهمة للطاقة، التي سيقفز استهلاكها العالمي بأكثر من 26 بالمئة هذا العام، ليتضاعف بحلول 2030. القصة لم تعد سيارات، بل إعادة تدوير استراتيجي يقود "فورد" لتحويل مصنع بطارياتها إلى أنظمة تخزين طاقة، مسجلةً قفزة سهمية بـ 44 بالمئة في مايو، وهو أكبر مكسب فصلي منذ 17 عاماً.

استثمارات متعثرة تبحث عن قبلة الحياة

أوضح طارق الرفاعي، المدير التنفيذي لمركز كوروم للبحوث، خلال حديثه الى الى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية أن شركات مثل فورد، التي كانت "متفائلة جداً" في بداية استثمارها في قطاع السيارات الكهربائية، بدأت الآن تظهر مؤشرات تشاؤم حيال التوقعات السابقة. وأرجع ذلك ليس إلى غياب المنافسة أو الأرباح بشكل كامل، بل إلى أن "النمو أبطأ مما كان متوقعاً". ويكمن التحدي الأكبر أمام هذه الشركات في عدم قدرتها على مجاراة المنافسة الدولية الشرسة، وبالتحديد "السيارات الصينية"، في وقت صُممت فيه بنيتها التحتية بالأساس لصناعة السيارات التقليدية. هذا التباطؤ في النمو دفع الشركات إلى تحويل تلك المصانع إلى "مراكز خدمة" أو إلى أغراض أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

سباق متأخر خلف عربة تسلا

ورغم هذا التحرك، أكد المحلل المالي أن فورد وجنرال موتورز "تأخروا في هذا المجال"، مشيراً إلى أن شركة تسلا، من خلال قسمها المتخصص "تسلا إنرجي"، بدأت الاستثمار في هذا القطاع الحيوي "منذ فترة طويلة". وبالتالي، فإن المساعي الحالية للشركتين ليست إلا محاولة للحاق بمرحلة متقدمة وصلت إليها تسلا بالفعل. هذه المنافسة المحمومة تأتي في إطار اتجاه أوسع، حيث تتجه جميع الشركات التكنولوجية الكبرى بشكل كبير نحو "الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، وهو ما يخلق منافسة حادة على الموارد، لا سيما الرقائق الإلكترونية، التي لم تعد حكراً على قطاع التكنولوجيا والحواسيب، بل امتدت إلى قطاعات أخرى تطمح للحصول عليها.

الطاقة التقليدية تتنفس الصعداء

أحد المحاور الجوهرية التي تطرق إليها الرفاعي هو التحديات الهائلة التي تواجه مراكز البيانات، وفي مقدمتها مشكلتا الطاقة والمياه المستخدمة للتدفئة والتبريد. وحذر من أن العالم "وصل إلى قمة الاستهلاك من قبل بعض الشركات". وفي مفارقة لافتة، حدد الرفاعي "المستفيد الأكبر" من هذه الأزمة، قائلاً: "المستفيد الأكبر هو تطوير الطاقة في المجالات الطبيعية مثل الغاز والنفط وحتى الفحم". وأشار إلى أن الشركات القائمة حالياً قد تستثمر في تطوير هذه المجالات التقليدية إلى حين بلوغ مرحلة يمكن فيها الاعتماد بشكل كافٍ على الطاقات البديلة أو طاقات البطاريات التي تشهد استثمارات ضخمة في الوقت الراهن.

هزة في وول ستريت.. انزياح السيولة ليس هبوطاً

على صعيد أسواق المال، قدم الرفاعي تشخيصاً دقيقاً لحالة التصحيح الأخيرة، نافياً الوصول إلى "مرحلة السوق الهابطة". وبرر ذلك بأن الانخفاض الذي بلغ نحو 8 بالمئة في مؤشر ناسداك، و3.5 بالمئة إلى 4 بالمئة في مؤشري "إس آند بي" و"داو جونز"، يتركز بشكل أساسي في قطاع التكنولوجيا. وأرجع أسباب هذا الانخفاض إلى عاملين رئيسيين:

أولهما، استعداد المستثمرين لاستيعاب استثمارات في طروحات أولية مرتقبة وضخمة، مثل "سبيس إكس".

وثانيهما، التحول الجوهري في "عقلية المستثمر" التي انتقلت من الإيمان المطلق بالقطاع الواسع والأرباح الهائلة، إلى التركيز الجراحي على نتائج الأعمال الفعلية، حيث "المستثمر اليوم يريد أرباحاً في الاستثمارات الهائلة التي يستثمر فيها القطاع".

"سبيس إكس" وتقلبات مرتقبة تهدأ المؤشرات

وحول الطرح المرتقب لشركة "سبيس إكس"، توقع الرفاعي "طلباً قوياً بلا شك"، لكنه نبه إلى "مشكلة أكبر في أسواق المال" ناجمة عن تغيير تنظيمي حديث. فاعتباراً من بداية مايو من الشهر الماضي، غيرت المؤشرات، خاصة ناسداك، قواعد انضمام الشركات الناشئة، مما يسمح لشركات كبرى مثل "سبيس إكس" بالانضمام إلى المؤشرات خلال 15 يوم تداول فقط، بدلاً من ثلاثة أشهر أو سنة. وأوضح أن هذا يعني أن جميع صناديق المؤشرات والصناديق الاستثمارية وصناديق ETF ستضطر للاستثمار فيها، محذراً من أن الشركات المطروحة حديثاً عليها "تقلبات عالية"، ومتوقعاً صعوداً قوياً بعد الطرح الأولي، ولكن "أيضاً نزولاً قوياً"، مما سيزيد من حدة التقلبات في أسواق المال.

معادن ثمينة تحت ضغط الفائدة والمضاربة

في تحليله لأسواق المعادن الثمينة، ربط الرفاعي بين أداء الذهب والسياسة النقدية، مشيراً إلى أن الذهب ربما وصل إلى قمة 5500 دولار للأونصة تقريباً، لكنه يتعرض لضغوط مع ارتفاع التضخم الذي يدفع البنوك المركزية عالمياً نحو رفع نسبة الفائدة، وهو ما "يضغط على المستثمرين في الذهب". وعن مقارنة أداء المعدنين، أوضح الرفاعي أن الذهب خسر أو انخفض بنسبة 25 بالمئة، بينما خسرت الفضة نصف قيمتها خلال الفترة نفسها، مما يعني أن قيمة ما فقدته الفضة تعادل ضعف نسبة انخفاض الذهب.

مشتريات الحكومات ثابتة والمستثمرون الجدد يقودون القمم

وكشف الرفاعي عن ديناميكية مختلفة تقف خلف تحركات الذهب الأخيرة، موضحاً أن بنوكاً مركزية وحكومات، مثل الصين وتركيا وروسيا والهند، كانت مشترية للذهب منذ 15 إلى 20 سنة. وأكد أن هذه المشتريات كانت "معروفة في السوق" ومستمرة بشكل ثابت. أما الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر في السنوات الثلاث الأخيرة، فأرجعها في أغلبها إلى "دخول مستثمرين جدد في هذا القطاع أو هذا السوق"، مما يشير إلى أن موجة الصعود الأخيرة لم تكن مدفوعة بالمشترين التقليديين الدائمين، بل بموجة سيولة جديدة دخلت السوق.

مستقبل الفضة.. موجة انتهت واستخدامات واعدة تنتظر

وفيما يتعلق بالفضة، أقر الرفاعي بأن موجة الصعود التي شهدتها "قد انتهت" بعد خسارة نصف قيمتها. لكنه شدد على أنه لا يعتقد أن قصة الاستثمار فيها قد انتهت، مؤكداً أن "السوق والمستقبل للفضة واعد جداً" بسبب استخداماتها الكثيرة في قطاعات حيوية مثل البطاريات والقطاع الصحي والتكنولوجي، والتي تعتمد عليها بشكل أساسي. وتوقع المحلل أن تشهد الفضة تداولاً في نطاق عرضي يتراوح بين السعر الحالي وأعلى منه بـ 10 أو 15 دولاراً حتى نهاية العام الجاري، مرجعاً التقلبات الأعلى فيها إلى أن السيولة في سوق الفضة "أقل بكثير من سوق الذهب". غير أنه توقع أن يشهد العام القادم عودة الطلب والمستثمرين إلى هذا القطاع.

هجرة جماعية من العملات المشفرة إلى الذكاء الاصطناعي

أخيراً، قدم الرفاعي تفسيراً واضحاً للتراجعات الحادة في سوق العملات المشفرة، والتي شهدت خسارة عملة البيتكوين لنحو نصف قيمتها. وأكد أن "السبب الأساسي في تراجع هذه العملات هو التوجه اليوم من هذه العملات المشفرة إلى الذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى جذب سيولة لأسباب أخرى. ويأتي هذا التحول في إطار بحث المستثمر عن أرباح سريعة، متحولاً إلى القطاع التكنولوجي الأوسع والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تستحوذ على اهتمام السوق.