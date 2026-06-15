يأتي هذا التحرك، في وقت يتدافع فيه المستثمرون من كل حدب وصوب لاقتناص حصة في هذا القطاع الذي يُنظر إليه على أنه المحرك الرئيسي للنمو في العقود المقبلة.

فمع اشتداد المنافسة على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، تواجه الشركات ضغوطاً تمويلية هائلة لتغطية تكاليف الاستثمارات المطلوبة، في الرقائق والخوادم ومراكز البيانات، حيث يمثل إعلان شركة ألفابت الأخير عن جمع 85 مليار دولار من رأس المال، تجسيداً حياً لما تشهده السوق اليوم من سباق محموم على السيولة.

ولا تقتصر هذه الطفرة التمويلية على العمالقة التقليديين، بل تمتد لتشمل قادة الموجة الجديدة، مثل سبيس إكس وأنثروبيك وأوبن إيه آي، من خلال الولوج إلى أسواق المال عبر الاكتتابات العامة، ما قد يجعل هذا العام هو الأكبر على الإطلاق من حيث الأموال التي يتم جمعها عبر الاكتتابات العامة الأولية.

ديون بمئات المليارات

ووفقاً لبيانات شركة Dealogic للتحليلات، فإن شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، مثل ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت وأوراكل، أصدرت حتى الساعة هذا العام سندات بقيمة 159 مليار دولار أميركي على مستوى العالم، بزيادة عن 108 مليارات دولار أميركي عن العام 2025 بأكمله، و17 مليار دولار أميركي فقط في عام 2024، في حين تمكن مطورو مراكز البيانات من جمع مليارات أخرى، من سوق السندات عالية العائد. أما شركات الحوسبة السحابية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي فقد اتجهت إلى البنوك وشركات الائتمان الخاصة لتمويل شراء الرقائق الإلكترونية.

من جهته توقع بنك مورغان ستانلي في مذكرة صدرت منذ أيام، تضاعف حجم إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً إلى 570 مليار دولار خلال 2026، مشيراً إلى أن مجمل إصدارات الديون العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بلغت نحو 236 مليار دولار منذ مطلع العام 2026 وحتى نهاية شهر مايو، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام 2025.

إنفاق هائل وتشكيك

وتوقع البنك أن تنفق شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك ألفابت وأمازون ومايكروسوفت وميتا، نحو 700 مليار دولار هذا العام على مشاريع الذكاء، وسط توقعات بتجاوز إنفاقها حاجز تريليون دولار في 2027.

وبحسب تقرير أعدته "وول ستريت جورنال"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، لا يزال العديد من المستثمرين يعتقدون أن التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي قد يشهد فوضى، بسبب إفراط الشركات في الإنفاق، حيث أنه في نهاية المطاف ستتخلص وول ستريت من الشركات الخاسرة.

ومن أبرز نقاط القلق في هذا المشهد التساؤلات حول ربحية تشغيل وصيانة نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل ChatGPT وGemini وClaude، وهي المنتجات التي تُمثّل جوهر طفرة الاستثمار في القطاع.

زخم يفوق المتشككين

ومع ذلك، فقد فاق إقبال المستثمرين، حتى الآن، توقعات المتشككين، إذ لا تزال أسهم شركات التكنولوجيا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعة بنسبة 31% هذا الربع، ويعزو الكثيرون ذلك إلى عوامل أساسية مشجعة، مثل زيادة إنفاق الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، والأنباء الأخيرة التي تفيد بأن شركة أنثروبيك ستحقق أرباحاً ربع سنوية تفوق التوقعات.

وبينما أثارت موجة الاقتراض الهائلة لشركات التكنولوجيا الكبرى، مقارنات مع طفرات ائتمانية سابقة انتهت بالفشل، إلا أن الاختلاف الرئيسي يكمن هذه المرة، في أن العديد من الشركات المعنية تحقق أرباحاً طائلة حالياً.

ويرى ديفيد ليفكوفيتز، رئيس قسم الأسهم الأميركية في إدارة الثروات العالمية لدى مصرف "يو بي إس"، أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تدعم تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في آفاق العائد على الاستثمار.

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، فإن طفرة الذكاء الاصطناعي بلغت حداً من الزخم جعل حتى بعض المستثمرين المتشككين يرون أن المراهنة ضدها لا تزال خطوة سابقة لأوانها. وفي هذا السياق، تقول أياكو يوشيوكا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة إدارة الثروات Wealth Enhancement، إنه من المرجح أن تُفرط الشركات في الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم في نهاية المطاف، معتبرة أنه حالياً لا يزال هناك وقت للاستثمار في هذا القطاع، وذلك كون الذكاء الاصطناعي مشروعاً كبيراً للغاية.

لماذا تتسابق وول ستريت لتمويل الـ AI؟

ويقول الخبير الاقتصادي زهير حماصني، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما تشهده اليوم وول ستريت، يرتبط بقناعة متزايدة لدى المستثمرين بأن الذكاء الاصطناعي، يمثل البنية التحتية للاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، فعندما ننظر إلى حجم الأموال التي يتم جمعها عبر السندات والاكتتابات العامة وجولات التمويل الخاصة، نجد أن الأسواق تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها التي تعاملت بها سابقاً مع الكهرباء والإنترنت والحوسبة السحابية، أي باعتباره تحولاً هيكلياً سيغير طريقة عمل الشركات والاقتصادات.

ويكشف حماصني أن السبب الرئيسي وراء هذا التدفق الضخم لرؤوس الأموال، هو أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تطبيق أو منتج واحد، بل منظومة اقتصادية متكاملة يجري بناؤها على نطاق عالمي، وتشمل البنية التحتية الحاسوبية، الرقائق المتقدمة، مراكز البيانات، الخدمات السحابية، شركات الكهرباء، الطاقة النووية، وغيرها الكثير من المجالات، ولذلك فإن المستثمرين لا يراهنون على شركة بعينها أو تقنية محددة، بل على تحول اقتصادي سيعيد تشكيل قطاعات الإنتاج والخدمات، وهذا ما يدفعهم لتغذية هذه البنية الاقتصادية الجديدة بالأموال.

طلب حقيقي وأرباح فعلية

وبحسب حماصني فإن المستثمرين يرون مؤشرات عملية على وجود طلب حقيقي على الذكاء الاصطناعي وليس مجرد وعود مستقبلية، حيث أن العديد من المؤسسات المالية والصناعية والصحية باتت تعتمد هذه التقنية لتحسين إنتاجيتها وخفض التكاليف، وهذا يعني أن الأسواق لا تراهن على فكرة نظرية بل على تحول بدأت آثاره تظهر فعلياً، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الثقة الحالية يأتي من طبيعة الشركات التي تقود ثورة الذكاء الاصطناعي، حيث أن العديد من اللاعبين الرئيسيين اليوم مثل مايكروسوفت وأمازون وألفابت وميتا، يحققون أرباحاً بمليارات الدولارات سنوياً، وهذا يمنح المستثمرين قدراً أكبر من الطمأنينة بشأن قدرة هذه الشركات على تحمل مستويات الإنفاق المرتفعة.

ويؤكد حماصني أن السوق تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة قد لا تتكرر، وبالتالي فإن الخوف الأكبر لدى المستثمرين ليس من الاستثمار في هذا القطاع، بل من تفويت فرصة المشاركة في نموه.

أرقام مرعبة

من جهتها تقول المحللة الاقتصادية باتريسيا جلاد، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن وول ستريت تتسابق على تمويل الذكاء الاصطناعي لأنها تنظر إليه كواحد من أكبر الفرص الاقتصادية في العصر الحالي، إلا أن نجاح هذه الاستثمارات سيظل مرتبطاً بقدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم الذي يتم ضخه اليوم إلى أرباح وإيرادات مستدامة في المستقبل، مشددةً على أن التفوق التكنولوجي وحده لا يكفي لضمان النجاح، إذ لا بد من أن يُثبت هذا القطاع قدرته على خلق قيمة اقتصادية حقيقية تُبرر مئات المليارات من الدولارات التي تتدفق إليه حالياً.

وبحسب جلاد فإن السباق المحموم نحو تمويل الذكاء الاصطناعي يستوجب التوقف عند المخاطر الكامنة وراء الأرقام المرعبة، فتوقعات بنك مورغان ستانلي التي تشير إلى احتمال وصول إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 570 مليار دولار في 2026، تعني أن القطاع يمر بحالة "عطش ائتماني" غير مسبوق، وهذا الضخ التاريخي للأموال يثير تساؤلات حول المدى الزمني لتحقيق الربحية، خصوصاً أن سجل الأسواق المالية مليء بأمثلة لقطاعات جذبت كميات ضخمة من الأموال قبل أن يتبين لاحقاً أن حجم الاستثمار تجاوز بكثير حجم العوائد الفعلية.

تصحيحات مؤلمة جداً

وتشرح جلاد أن الأسواق تميل أحياناً إلى استباق الأحداث وتسعير المكاسب قبل تحققها فعلياً، وعندما يحدث ذلك ترتفع التقييمات إلى مستويات قد يصعب الحفاظ عليها إذا جاءت النتائج الفعلية أقل من التوقعات، ومع ذلك فإن المخاطر الراهنة التي تتعلق بقطاع الذكاء الاصطناعي قد لا تتمثل بالضرورة في انهيار القطاع بأكمله، بل في احتمالية تعرض الشركات التي أفرطت في الإنفاق الرأسمالي والاستدانة لتصحيحات سعرية مؤلمة جداً.