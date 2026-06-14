وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولار، أو 4.02%، إلى 83.82 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 22:03 بتوقيت غرينتش.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.93 دولار، أو 4.63%، إلى 80.95 دولاراً للبرميل.

وجاءت الخسائر مع تزايد توقعات الأسواق بعودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز وانحسار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، عقب الإعلان عن اتفاق لوقف الحرب بين واشنطن وطهران.