تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% في تعاملات الاثنين بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولار، أو 4.02%، إلى 83.82 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 22:03 بتوقيت غرينتش.
كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.93 دولار، أو 4.63%، إلى 80.95 دولاراً للبرميل.
وجاءت الخسائر مع تزايد توقعات الأسواق بعودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز وانحسار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، عقب الإعلان عن اتفاق لوقف الحرب بين واشنطن وطهران.