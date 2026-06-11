ويعتزم البنك إعلان قراره بشأن الفائدة في الساعة (1215 بتوقيت غرينتش) اليوم. ويبقي البنك على سعر فائدة الإيداع المهم بالنسبة للمدخرين والبنوك عند مستوى 2 بالمئة منذ منتصف 2025.

وأدت صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل ملحوظ. ففي مايو، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.2 بالمئة سنويا، وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

كان التضخم قد ارتفع بالفعل بشكل حاد إلى 3 بالمئة في أبريل، وهو ما يعني أن معدل التضخم أعلى كثيرا من المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط، مما يزيد الضغط على البنك.

وقد أدت الحرب في إيران حتى الآن إلى ارتفاع التضخم بشكل أساسي من خلال أسعار النفط، التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بسرعة، إلا أن أسعار الخدمات تشهد ارتفاعا أيضا.

ويخشى محللون من ارتفاع الأسعار بشكل عام، حيث تقوم الشركات بتحميل المستهلكين تكاليف الطاقة والنقل المتزايدة.

كان معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 21 دولة في فبراير الماضي قبل نشوب حرب إيران 1.9 بالمئة.

وتؤكد كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي باستمرار استعداد البنك للتحرك إذا لزم الأمر لكبح جماح التضخم.

وتؤدي زيادة البنك المركزي الأوروبي للفائدة الرئيسية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات وهو ما يكبح الطلب ويخفض التضخم.

في الوقت نفسه ستؤدي الفائدة المرتفعة إلى الضغط على اقتصاد منطقة اليورو الضعيف، الذي يعاني من تداعيات الحرب في إيران وانكمش على خلاف التوقعات خلال الربع الأول.