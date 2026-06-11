وردا على سؤال حول بيانات الحكومة الأميركية التي تظهر أن التضخم الاستهلاكي ارتفع في مايو بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، وما إذا كان ذلك قد يعرقل زملاءه الجمهوريين قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، قال ترامب "أنا أحب التضخم". وتجرى الانتخابات في نوفمبر القادم.

وشرح ترامب بعد ذلك كيف أعطى الضوء الأخضر لخطة لمرور ناقلات النفط سرا عبر مضيق هرمز بسبب مخاوف من ارتفاع التكاليف وزيادة التضخم.

وقال ترامب عن الحسابات التي قام بها "كان الأمر يستحق العناء بالنسبة لي"، واصفا العملية بأنها ناجحة .

وقال ترامب "عندما تنتهي، سترون النفط ينخفض إلى ما كان عليه من قبل.. إنه ينخفض. سينخفض بشدة".

واعتبر ترامب الحرب على إيران بمثابة منعطف ووضعها في إطار مسألة أمن قومي، حيث أدى إغلاق طهران لممر الشحن الرئيسي إلى ارتفاع تكلفة البنزين والأسمدة وسلع أخرى، مما ساهم في التضخم.

كما أن ارتفاع الأسعار قد يمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من خفض أسعار الفائدة، الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، وهو ما يدعو إليه ترامب منذ عودته إلى السلطة العام الماضي.

ويسعى الجمهوريون إلى الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس، لكنهم قلقون من أن رد الفعل السلبي من المستهلكين قد يؤدي إلى فوز الديمقراطيين، حيث لا تزال تكاليف المعيشة قضية رئيسية بالنسبة للناخبين.

وفاز ترامب نفسه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى حد كبير بفضل وعده بخفض التضخم، لكنه يشهد منذ ذلك الحين انخفاضا في شعبيته إلى أدنى مستوى في مسيرته السياسية، بما في ذلك بسبب طريقة تصديه لمسألة تكاليف المعيشة.

وتعثرت حتى الآن الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط، حيث يحذر مسؤولون تنفيذيون ومحللون في القطاع من أن الأسابيع المقبلة قد تشهد صدمة أخرى في أسعار النفط قد تكون شديدة بما يكفي لزعزعة استقرار الأسواق المالية على نطاق أوسع.

وحتى لو توصل ترامب وطهران إلى اتفاق قريبا، فمن المتوقع أن يستغرق الأمر شهورا حتى تبدأ الإمدادات في التحرك، مع توقع استمرار الاضطرابات خلال 2026. وبينما قد يحظى الأميركيون بحماية أكبر من صدمات الوقود مقارنة بالدول الأخرى، فإن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يضعف الإنفاق الاستهلاكي بمرور الوقت.

وفي الشهر الماضي، قال ترامب إن الصعوبات المالية التي يواجهها الأميركيون ليست عاملا مؤثرا في سعيه للتوصل إلى اتفاق، حتى في الوقت الذي كان يهدد فيه بشن هجمات جديدة على إيران.

وقال "أنا لا أفكر في الأوضاع المالية للأميركيين. لا أفكر في أي شخص. أنا أفكر في شيء واحد.. لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

التضخّم عند أعلى مستوياته في 3 سنوات

يذكر أن التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات خلال مايو، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب إيران.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.8 بالمئة في أبريل، وفق ما أفاد "مكتب إحصاءات العمل الأميركي" الأربعاء.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 23.5 بالمئة في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قفزت أسعار البنزين بنسبة 40.5 بالمئة.

وانسحب ذلك على أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت للشهر الثاني على التوالي، بزيادة سنوية بلغت 2.7 بالمئة. وشملت الزيادات أيضا تكاليف الرعاية الصحية والعناية الشخصية وتذاكر الطيران والترفيه.

وبلغ التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، 2.9 بالمئة في مايو، مقارنة بـ2.8 بالمئة في ابريل.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في "نيشنوايد" كاثي بوستيانسيتش "ساهمت أسعار الطاقة المرتفعة في دفع التضخم الشهر الماضي، لكننا نعتقد أن التضخم بلغ ذروته وسيتراجع في النصف الثاني من العام"، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد على التوصل إلى حل قريب مع إيران يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل تضخم طويل الأمد عند 2 بالمئة، فيما من المقرّر أن تعقد لجنة تحديد أسعار الفائدة اجتماعها الأسبوع المقبل.