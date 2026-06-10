ويعزز افتتاح المكتب الجديد الحضور العالمي والإقليمي للشركة، ويؤكد التزامها طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط وتركيزها على تقديم أفضل دعم لعملائها في المنطقة.

وقال هيثم عبدالكريم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأول لمكتب "بلو أول" في أبوظبي: "برزت منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الماضي كسوق عالمية استراتيجية ومستثمر متطور عبر مختلف فئات الأصول، ولا سيما الاستثمارات البديلة. ونؤمن بأن القرب من العملاء عنصر أساسي لفهم أهدافهم وبناء شراكات طويلة الأمد معهم. ومع استمرار نمو منصتنا، كان التوسع إلى أبوظبي – إحدى أبرز المراكز المالية في المنطقة – خطوة طبيعية في مسيرة تطور الشركة، بما يتيح لنا التواجد بالقرب من عملائنا ضمن بيئة داعمة للشراكات طويلة الأجل والنمو المؤسسي".

من جانبهما، قال دوغ أوستروفر ومارك ليبشولتز، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة "بلو أول": "في ظل العلاقات الممتدة التي تجمعنا بمنطقة الشرق الأوسط، كان افتتاح مكتب في أبوظبي خطوة طبيعية ضمن مساعينا لتعزيز أعمالنا وعلاقاتنا في دولة الإمارات والمنطقة بشكل أوسع. ويعكس إعلان اليوم قناعتنا بأهمية هذه المنطقة والتزامنا بتعميق العلاقات التي بنيناها على مدى سنوات عديدة. فهذه ليست سوقاً جديدة بالنسبة لنا، بل تمثل المرحلة التالية من نمو أعمالنا في المنطقة".

وسيضم مكتب أبوظبي الجديد أعضاء من فريقي رأس المال المؤسسي وحصص الشركاء العامين (GP Stakes) في "بلو أول"، ليكون المقر الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط، ويسهم في توسيع حضورها داخل دولة الإمارات، التي تُعد مركزاً مالياً عالمياً بارزاً مدعوماً بمستثمرين مؤسسيين من الطراز العالمي وإطار تنظيمي يحظى باعتراف دولي من سوق أبوظبي العالمي.

ويُعد المكتب الجديد السابع لـ"بلو أول" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والثالث والعشرين عالمياً.

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق في سوق أبوظبي العالمي (ADGM): "يسرنا الترحيب بشركة بلو أول في سوق أبوظبي العالمي مع استمرارها في توسيع حضورها الإقليمي. ويعكس قرار الشركة افتتاح مكتب في أبوظبي تنامي عمق وتطور مشهد رأس المال الخاص في المنطقة، إلى جانب الدور المتنامي الذي يلعبه سوق أبوظبي العالمي في ربط مديري الأصول العالميين بالمستثمرين المؤسسيين. ومن شأن وجود بلو أول أن يعزز منظومتنا عبر توسيع نطاق القدرات والخبرات داخل مجتمع سوق أبوظبي العالمي سريع النمو، والذي يضم نخبة من الشركات العالمية الرائدة. وبصفتنا مركزاً دولياً لإدارة الأصول، يواصل سوق أبوظبي العالمي التزامه بتمكين شركات مثل بلو أول من التوسع والإسهام في تحقيق نمو طويل الأمد انطلاقاً من أبوظبي".

تدير شركة "بلو أول" أصولاً بقيمة 315 مليار دولار حتى 31 مارس 2026، موزعة على ثلاث منصات متعددة الاستراتيجيات تشمل: الائتمان، والأصول الحقيقية، ورأس المال الاستراتيجي للشركاء العامين.