وأضافت الإدارة أن إجمالي مخزونات النفط لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سينخفض ​​إلى ما دون 2.3 مليار برميل بحلول ديسمبر، وذلك استنادا على افتراضها الحالي بأن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز من غير المرجح أن تعود إلى مستويات ما قبل الصراع حتى أوائل عام 2027.

وقالت الإدارة في تقريرها الشهري "توقعات الطاقة قصيرة الأجل" إن مخزون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم يصل إلى هذا المستوى المنخفض منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة في تسجيل البيانات عام 2003.

وذكرت الإدارة أن الانخفاض السريع في المخزون، وهو أمر ضروري لتعويض فاقد في الإنتاج يبلغ 11 مليون برميل يوميا في الشرق الأوسط، يمهد لأساس ارتفاع حاد في أسعار النفط في الأشهر المقبلة.

وأدت تقارير في الآونة الأخيرة تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز إلى الضغط على الأسعار في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة "حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم الانتهاء من الاتفاق. ولا يزال معظم إنتاج النفط في المنطقة متوقفا، وتستمر مخزونات النفط العالمية في الانخفاض لتلبية الطلب".

وتتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت القياسي العالمي حوالي 105 دولارات للبرميل في شهري يونيو ويوليو في المعلاملات الفورية، وهو ما يزيد بكثير على سعر 91.60 دولار للبرميل في سوق العقود الآجلة، الثلاثاء.

وقالت الإدارة "نظرا لحجم الانخفاض في المخزونات العالمية، نتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة حتى تعود تدفقات النفط العالمية إلى مستوياتها الطبيعية ويتم تجديد مخزونات النفط".

وذكرت الإدارة أن ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض توافر الوقود، والمبادرات الحكومية الرامية إلى ترشيد استهلاك النفط ستؤدي إلى انكماش الطلب العالمي على النفط هذا العام للمرة الأولى منذ الركود المرتبط بجائحة كوفيد-19 في 2020.

وتتوقع الإدارة الآن انخفاضا في الطلب هذا العام بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا على خلاف توقعاتها السابقة بارتفاع قدره 200 ألف برميل يوميا.