وذكرت المصادر، أمس الثلاثاء، أن معدل تغطية الاكتتاب في الصفقة يتراوح بين 3.5 وأربعة أمثال حجم الطرح المخطط له، وهو ما يقول مصرفيون ومستثمرون إنه أحدث مؤشر على قوة الطلب، كما أفادت رويترز يوم الجمعة.

وأضاف أحد المصادر لرويترز، أن صناديق استثمار طويلة الأجل قدمت طلبات وصفها بأنها كبيرة. وقال مصدر إن ماسك انضم لفترة وجيزة إلى بعض الاجتماعات عبر تطبيق زووم مع مستثمرين محتملين.

وأوضحت مصادر أن الشركة لا تزال في خضم عملية التسويق للطرح.

وقال مصدر إن من المتوقع أن تشارك جوين شوتويل، رئيسة شركة سبيس إكس، وبريت جونسن، المدير المالي، الثلاثاء في اجتماع غداء في مقر بنك مورغان ستانلي في وسط مانهاتن مع نحو 300 مستثمر، وهو الاجتماع الذي يستضيفه الرئيس المشارك للبنك دان سيمكويتز.

ولا يزال طلب المستثمرين عرضة للتغير قبل تسعير الطرح العام الأولي، المتوقع أن يكشف عنه بعد ظهر الخميس.

وذكرت المصادر أن بعض كبار المستثمرين يميلون إلى تقديم طلباتهم في مراحل متأخرة من عملية الطرح العام الأولي.

ويأتي الطرح في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات حادة، إذ انخفض المؤشر ناسداك المجمع في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر تراجع له منذ أكثر من عام.

كما هبطت عملة بتكوين 2.8 بالمئة لتتراجع بنحو 37 بالمئة من أعلى مستوى سجلته في يناير.

ويقول بعض المحللين إن أحد العوامل وراء تراجع السوق قد يعود إلى عمليات بيع من جانب مشترين محتملين في سبيس إكس بهدف جمع أموال للمشاركة في الطرح العام الأولي.