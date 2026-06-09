وأعادت بيرنشتاين التأكيد على توصيتها "أداء متفوق" لسهم أدنوك للإمداد والخدمات، معتبرة أن الشركة دخلت ما وصفته بـ"نقطة تحول إيجابية"، وهو ما يعني توقع تفوق أداء السهم على السوق بأكثر من 15 نقطة مئوية خلال الفترة المقبلة.

ويستند رفع السعر المستهدف إلى تحسن التوقعات الخاصة بأداء قطاع الشحن البحري، مدعوماً بارتفاع أسعار ناقلات النفط خلال الربع الثاني من عام 2026، إضافةً إلى المساهمة الكاملة لست ناقلات غاز طبيعي مسال جديدة، حيث تم تشغيل خمس منها اعتباراً من مايو 2026 ضمن عقود طويلة الأجل مع شركة أدنوك للغاز، ومن المتوقع أن تسهم في تحقيق زيادة ملموسة في الأرباح.

وكانت أدنوك للإمداد والخدمات قد رفعت في 14 مايو الماضي توجيهاتها المالية لعام 2026، مستندة إلى الأداء القوي المحقق حتى أبريل وتحسن أساسيات سوق الشحن العالمية، وذلك عقب إعلان نتائج قوية للربع الأول من العام.

كما قام محللو بيرنشتاين برفع تقديرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للفترة الممتدة بين 2026 و2029 بنسبة تصل إلى 14 بالمئة، لتصبح توقعاتهم أعلى حالياً بما يتراوح بين 7 و21 بالمئة مقارنة بمتوسط تقديرات بلومبرغ، مع الإشارة إلى إمكانية إجراء مراجعات تصاعدية إضافية قبل وبعد نتائج الربع الثاني.

وأشار التقرير إلى أن نموذج أعمال الشركة يمثل أحد أبرز عناصر القوة، إذ يجمع بين تدفقات إيرادات مستقرة ناتجة عن عقود طويلة الأجل مع مجموعة أدنوك، وبين الاستفادة من تحركات أسعار الشحن في الأسواق العالمية. ويعتمد نحو نصف نشاط الشركة على عقود تعاقدية مع أدنوك، في حين يوفر أسطول الناقلات المتنامي فرصة للاستفادة من تحسن ظروف السوق.

ويرى المحللون أن الشركة تتمتع أيضاً بمرونة مالية قوية تتيح لها تمويل مشاريع نمو إضافية تتجاوز الخطط المعلنة حالياً، مع الحفاظ على سياسة توزيعات أرباح جاذبة للمساهمين.

ومن المتوقع أن تبلغ توزيعات أرباح الشركة عن عام 2026 نحو 1.25 مليار درهم (341 مليون دولار)، مع استهداف نمو سنوي بنسبة 5 بالمئة حتى عام 2030، على أن تستمر التوزيعات بشكل ربع سنوي بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتعزز هذه التوقعات النظرة الإيجابية للسهم في أوساط المؤسسات المالية، إذ يحظى حالياً بتغطية 19 محللاً من مؤسسات إقليمية ودولية، بينما يوصي 18 منهم بشراء السهم أو ما يعادل هذه التوصية، ما يعكس إجماعاً واسعاً على جاذبية السهم وآفاق نموه المستقبلية.