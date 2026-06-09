وقالت "جي إس كيه" إن الصفقة تشمل ثلاثة علاجات لسرطان الرئة تطورها "نوفالنت" حالياً، وما تزال في مراحل الاختبار السريري.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"جي إس كيه" لوك ميلز، في بيان، أن علاجَي "زيديسامتينيب" و"نيلادالكيب" يمثلان "أصولاً دوائية قد تكون الأفضل ضمن فئتها، ويمكن طرحها في الأسواق هذا العام إذا حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"نوفالنت" جيمس بورتر إن "السجل المثبت لـ(جي إس كيه) وبنيتها التحتية وخبراتها سيدعم الإطلاق التجاري الناجح" للعقارين، "إضافة إلى تسريع تطوير خط اكتشافاتنا الدوائية الأوسع".

ويواجه قطاع الصناعات الدوائية اضطرابات منذ العام الماضي نتيجة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، في إطار مساعيه لتشجيع الاستثمار داخل الولايات المتحدة وخفض أسعار الأدوية.

وكانت "جي إس كيه" إلى جانب شركات أدوية عالمية غير أميركية أخرى قد وافقت في ديسمبر الماضي على خفض أسعار أدويتها الموصوفة للمرضى الأميركيين، مقابل إعفائها من الرسوم الجمركية لمدة ثلاث سنوات.

وتولى لوك ميلز قيادة "جي إس كيه" في يناير الماضي خلفاً لإيما والملي، بعد نحو تسع سنوات قضتها في منصب الرئيس التنفيذي، وكان يشغل سابقاً منصب الرئيس التجاري للمجموعة.

وأظهرت أول نتائج مالية للمجموعة تحت قيادته ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 7 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بمبيعات الأدوية المتخصصة بعلاج السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية وأمراض الجهاز التنفسي.

كما قفزت إيرادات أدوية الأورام لدى "جي إس كيه" بنسبة 23 بالمئة خلال الربع ذاته.

وشكلت الولايات المتحدة أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي، في وقت تستهدف فيه المجموعة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في السوق الأميركية حتى عام 2030.

السهم يهبط

وتراجع سهم "جي إس كيه" بنسبة 3.6 بالمئة خلال تداولات الصباح، ليصبح أكبر الخاسرين على مؤشر "فوتسي 100" في لندن، الذي سجل تراجعاً طفيفاً بشكل عام.

أما "نوفالنت"، المدرجة في مؤشر "ناسداك" بنيويورك، فتم الاستحواذ عليها بعلاوة بلغت 40 بالمئة فوق سعر سهمها الأخير.

وقالت آنا ماكدونالد، مديرة استراتيجية الاستثمار لدى "هارغريفز لانسداون" لوكالة فرانس برس، إن "الصفقة تعزز موقع جي إس كيه في علاجات السرطان الموجهة، وتمثل أول استحواذ كبير منذ تولي لوك ميلز منصب الرئيس التنفيذي، وأولى خطواته لإعادة بناء خط تطوير الأدوية لدى الشركة".

بدوره، قال نيل ويلسون، استراتيجي المستثمرين لدى "ساكسو المملكة المتحدة"، إن سهم "جي إس كيه" تعرض لضغوط بعدما وافقت الشركة على تنفيذ الصفقة نقداً بالكامل.

لكنه أضاف أن "الصفقة تمنح جي إس كيه فرصاً واعدة لامتلاك أدوية محتملة ضخمة لعلاج سرطان الرئة".