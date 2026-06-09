وتتيح التأشيرة ،وهي مخصصة للعمل، للشركات جلب عاملين من أصحاب المهارات الفائقة، مثل المبرمجين، إلى البلاد لعدة أعوام.

وكانت إدارة ترامب قد أقرت الرسوم بقيمة 100 ألف دولار في سبتمبر الماضي.

في حين كانت التأشيرة تتكلف في السابق بضعة الآلاف من الدولارات.

وقضت المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس بأن إدارة ترامب تدخلت في مجال يخص في الواقع الكونغرس. ويشار إلى أن الحكم ليس ملزما قانونيا.

ووفقا لتقارير إعلامية أميركية، فإن إدارة ترامب تعتزم الطعن على الحكم.