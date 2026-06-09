وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن الشركة وقعت اتفاقيات متعلقة بطلبيات لأنظمة تخزين الطاقة لمراكز البيانات، وتم تضمينها في توقعات مبيعاتها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2029.

من ناحيته أعربت مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية عن "إعجابها" بهذا التطور في أداء باناسونيك، حيث تشير البيانات إلى إمكانات النمو القوي، وفقا لما كتبه المحللان ماساهيرو شيبانو وتاكيرو فوجيوارا في مذكرة لعملاء سيتي غروب.

وفي مذكرة للعملاء كتب كازو يوشيكاوا وهيدتاكا سوزوكي المحللان في شركة مورغان ستانلي إم.يو.إف.جي سيكيورتيز "هذه مشاريع تم التوصل إلى اتفاقيات بشأنها مع العملاء فيما يتعلق بتطوير المنتجات واستلام الطلبات، مما يشير إلى مستوى أعلى من اليقين في تحقيق الإيرادات المتوقعة"، كما ذكر محللا مورغان ستانلي إم يو إف جي للأوراق المالية، كازو يوشيكاوا وهيدتاكا سوزوكي، في مذكرة.

وأضافا أن بيانات المبيعات والأرباح لأعمال باناسونيك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تؤكد مجددا ربحيتها العالية.