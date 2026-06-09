وقالت المصادر إنه من المتوقع تتوقف البنوك التي تدير طرح أسهم الشركة المتخصصة في تطوير صواريخ الفضاء والأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، عن تلقي طلبات الاكتتاب من المؤسسات الاستثمارية يوم الأربعاء بعد انتهاء التعاملات في بورصة وول ستريت الساعة الرابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ويتيح إغلاق باب الاكتتاب للبنوك الوقت الكافي لتقييم الطلب مسبقاً وتقديم المشورة للشركة بشأن التسعير.

ومن المتوقع إعلان تسعير الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس في 11 يونيو، على أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة في اليوم التالي.

تطرح الشركة 555.6 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 135 دولارا للسهم، لتصل الحصيلة التقديرية للطرح إلى حوالي 75 مليار دولار، وتصل القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 1.8 تريليون دولار.

وأشارت بلومبرغ إلى أنه لا يزال بإمكان المستثمرين الأفراد تقديم طلبات شراء أسهم سبيس إكس على بعض المنصات بعد الموعد النهائي يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الشركة تخصص ما يصل إلى 30% من حجم الطرح للمستثمرين الأفراد.

ويتزايد الترقب لنتيجة الاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة الأميركية والمتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق، متجاوزا طرح شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو الذي بلغ 29.4 مليار دولار في عام 2019.

وقد كشفت سبيس إكس عن مصادر دخل جديدة في الأسابيع الأخيرة مع التركيز على أنشطتها مجال الذكاء الاصطناعي.

فقد أعلنت سبيس إكس يوم الجمعة الماضي عن اتفاقية مع غوغل التابعة لشركة ألفابت، ستدفع بموجبها غوغل المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي جيميني 920 مليون دولار شهريا لسبيس إكس كجزء من اتفاقية خدمات حوسبة سحابية تمتد حتى عام 2029.

كما أعلنت سبيس إكس في وقت سابق عن اتفاقية مماثلة مع شركة أنثروبيك لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع الشركة، المعروفة رسميا باسم شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز، إدراج أسهمها في بورصتي ناسداك وناسداك تكساس تحت الرمز إس.بي.سي.إكس.