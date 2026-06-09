وبموجب الخطة، سيتم تقييم سهم مونتي دي باسكي بأكثر قليلا من 10 يورو، ما يمثل علاوة سعرية بنسبة 12.5 بالمئة، مقارنة بسعر إغلاق السهم الجمعة الماضي.

ويقدر العرض القيمة الإجمالية لبنك "مونتي باسكي" بنحو 30.6 مليار يورو.

ويأتي عرض إنتيسا هذا في مواجهة مبادرة أعلنها البنك الأصغر حجما "بانكو بي بي إم"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعرب فيها عن رغبته في الاندماج مع بنك "مونتي باسكي".

ولم يحدد بنك "بانكو بي بي إم" قيمة العرض المحتمل للاستحواذ على مونتي باسكي، لكنه ذكر أن الكيان المندمج سيبلغ إجمالي قيمته السوقية أكثر من 50 مليار يورو.

وتبلغ القيمة السوقية لبنك "بانكو بي بي إم" نحو 20 مليار يورو فقط، فيما يعد بنك "إنتيسا سان باولو" أكبر بكثير، حيث تبلغ قيمته السوقية أقل بقليل من 100 مليار يورو.