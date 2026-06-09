وقالت كالاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا أمس الاثنين "إن الأرقام تكشف عن الكثير".

وأضافت أن أسس اقتصاد الحرب في روسيا تنهار حجرا بعد الآخر.

وكشفت كالاس أن مقترحات فرض عقوبات على أكثر من 80 فردا وكيانا أخرى مطروحة على الطاولة في اجتماع وزراء الخارجية المقرر الاثنين المقبل.

وأوضحت أن هذه العقوبات يجب أن تستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي، وكذلك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.