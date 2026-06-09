وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن البيتكوين ليست مجرد أكبر أصل رقمي، بل هي مركز ثقل اقتصاد العملات الرقمية بأكمله. لكن بعض أسرع العملات المشفرة نموا في العالم تتحرك بمنطق مختلف عما كان سائدا خلال الفترة الماضية.

وفي يوم الجمعة الماضي، انخفضت قيمة البتكوين بشدة لتصل إلى أقل من 60 ألف دولار للوحدة الواحدة، لتواصل انخفاضها الذي محا حوالي نصف قيمتها مقارنة بأعلى مستوى لها على الإطلاق والذي سجلته في العام الماضي.

وقد جاء هذا البيع المكثف للبتكوين مدفوعا بخروج الأموال من صناديق المؤشرات القابلة للتدول في البورصة، وازدهار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي تنافس على جذب انتباه المستثمرين الأفراد، وتزايد الشكوك حول قدرة كبار المستثمرين من الشركات، الذين ساهموا في دفع الارتفاع السابق للعملة الشهيرة، على مواصلة التراكم.

ويشهد جزء كبير من سوق العملات المشفرة البديلة انكماشا أعمق سابقا على الانخفاض الأخير في قيمة البيتكوين. فقد بلغت القيمة السوقية للعملات البديلة، وهي الرموز الرقمية الأخرى غير البيتكوين، ذروتها عند 431 مليار دولار في نوفمبر 2021، في حين لا تزيد قيمتها حاليا عن 170 مليار دولار وفقا لبيانات شركة تريدنغ فيو للبيانات الاقتصادية.

وأصبحت العملات المشفرة المعروفة باسم العملات المستقرة جزءا لا يتجزأ من نظام المدفوعات العالمي، حيث بلغ حجم معاملاتها السنوية حوالي 390 مليار دولار، وفقا لبيانات شركتي ماكينزي أند كو وأرتيميس أناليتكس.

وتتسابق شركات وول ستريت لتقييم الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار القابلة للتداول بالعملات المستقرة.

أما البنوك التي كانت ترفض تقنية البلوك تشين (العملات المشفرة)، فتبدأ الآن بتجربتها. وتقوم شركات الدفع بدمج الدولارات الرقمية في نظام مدفوعاتها.

قال إريك جاكسون، مؤسس ورئيس قسم الاستثمار في شركة إي.إم.جيه كابيتال، وهي صندوق تحوط متخصص في التكنولوجيا: "كان تحرك سعر البيتكوين يمثل قصة العملات الرقمية بأكملها .. لكن الأمر لم يعد كذلك. فالسعر والاستخدام ليسا مقياسا واحدا للعملات الرقمية، ولا ينبغي أن يكونا كذلك."

استقر سعر البيتكوين في تداولات أمس الاثنين ليبلغ حوالي 64.2 ألف دولار للوحدة، مع استئناف شركة ستراتيجي إنك شراء العملة. وفقدت أكبر عملة رقمية حوالي 235 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الأيام السبعة المنتهية في 7 يونيو، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ.