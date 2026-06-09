ولم تكشف أوبن إيه.آي عن حجم أو شروط الطرح، وقالت إن الجدول الزمني لم يتحدد بعد.

وأضافت في بيان "قد يستغرق الأمر بعض الوقت لأن هناك أمور نريد القيام بها والتي من المرجح أن يكون إتمام هذه الأمور أسهل في ظل كون الشركة خاصة".

وكانت رويترز قد أفادت بأن عملاق الذكاء الاصطناعي يستهدف تقييما يصل إلى تريليون دولار مع بداية الطرح في السوق الذي ربما يتم في وقت وقت قريب قد يكون سبتمبر أيلول.

وإذا تمكنت من بلوغ هذا التقييم، فإنها تمهد بذلك لوجود ثلاث شركات لا يقل تقييمها عن التريليون دولار تدخل السوق بسرعة، وينظر إلى ذلك على أنه الاختبار الأكثر أهمية لرغبة المستثمرين في أسهم التكنولوجيا التي حققت نموا كبيرا في الأعوام العشرة الأخيرة.

كانت سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك صاحبة الانطلاقة الأولى، إذ تقدمت بطلب طرح عام أولي قد يكون الأكبر في التاريخ، إذ تسعى الشركة إلى طرح أسهم بقيمة 75 مليار دولار وبلوغ تقييم عند 1.75 تريليون دولار، وفقا لوكالة رويترز.